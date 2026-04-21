Nowa afera wokół MindsEye. Twórcy mówią wprost – studio ich szpiegowało

Temat MindsEye powraca. O produkcji tej mówi się zaskakująco dużo jak na produkcję, która okazała się tak dużym niewypałem.

Ale cóż, ponownie, gdy już słyszymy o MindsEye, to w związku z jakimiś kontrowersjami. I to niemałymi kontrowersjami.

Twórcy MindsEye byli… szpiegowani przez własne studio?

Jak podaje Game Developer, pracownicy Build a Rocket Boy uderzyli pięściami w stół i wszczęli postępowanie prawne. Stało się tak nie bez powodu. Otóż deweloperzy pracujący nad MindsEye twierdzą, że kierownictwo studia ich… szpiegowało. Wszystko za sprawą oprogramowania monitorującego Teramind, które zostało zainstalowane na komputerach firmy. Przy tym wszystkim nie poinformowano nikogo o tym, jakie konkretnie dane będą w ten sposób zbierane. Co więcej, kierownictwo BaRB do dziś nie chce ujawnić, o jakich danych mowa i jak są one przechowywane. I to mimo faktu, że w marcu Teramind zostało usunięte po zbiorowej skardze podpisanej przez 40 osób.