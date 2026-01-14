Miał powstać Władca Pierścieni 3,5? Niezrealizowany film mógł skorzystać z dodatków do powieści Tolkiena

Po wielu latach ten pomysł został przerodzony w nadchodzący film o Gollumie.

Peter Jackson już ćwierć wieku temu rozważał pomysł, który dziś znany jest jako The Hunt for Gollum. Reżyser trylogii przyznał, że rozważana była realizacja pomysłu na film, który byłby “Władcą Pierścieni 3,5”. Historia oparta byłaby na wątkach z dodatków do powieści J.R.R. Tolkiena. Władca Pierścieni – pomysł filmu o Gollumie rozważano już wiele lat temu Do sprawy wrócono dzięki odkryciu jednego z fana, który wśród komentarzy audio z rozszerzonego wydania Drużyny Pierścienia, znalazł wypowiedź, w której Peter Jackson i scenarzystka Philippa Boyens wspominają projekt, który ich zdaniem nigdy nie powstanie. Chodziło o rozwinięcie wątku, w którym Gandalf i Aragorn wspólnie tropią Golluma poza główną fabułą znaną z kinowych wersji filmów.

W książce jest mnóstwo świetnych rzeczy, których po prostu nie mogliśmy zmieścić w filmie. Zawsze uwielbiałem moment, gdy Gandalf opuszcza Bag End i łączy siły z Aragornem, a we dwóch ruszają na polowanie na Golluma. Został nam tylko mały ślad w postaci scen tortur Golluma, ale oczywiście nie mogliśmy pokazać samego tropienia. To był fajny pomysł i szkoda, że nie dało się go jakoś wcisnąć do filmu. W innym fragmencie komentarza Jackson i Boyens nawiązują do relacji Aragorna i Legolasa, sugerując, że ich wcześniejsza znajomość wynika właśnie z wydarzeń związanych z Gollumem. Te archiwalne nagrania ponownie wypłynęły dzięki podcastowi The Mellon Head poświęconemu Śródziemiu.

Boyens zwracała też uwagę na inne poboczne wątki z dodatków Tolkiena, które aż proszą się o ekranizację, w tym poszukiwania Jedynego Pierścienia przez Sarumana. Niewykluczone, że także ten motyw doczeka się kiedyś filmowej interpretacji. Wczytywanie ramki mediów. Z kolei w najnowszej rozmowie z magazynem Empire, Jackson obalił fanowską teorię, że nie istnieje żadna rozszerzona edycja wersji rozszerzonej trylogii Władcy Pierścieni. Dodał, że w wersji reżyserskiej wykorzystał już cały dostępny materiał i nie ma możliwości, aby powstała kolejna, jeszcze bardziej rozszerzona wersja filmów. Przypomnijmy, że premiera filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku. 10 najgorszych filmów science fiction. Z jakiegoś powodu oberwało się również Władcy Pierścieni

