Mężczyźni winni toksycznemu fandomowi Gwiezdnych wojen – uważa Kathleen Kennedy

Już w przyszłym tygodniu pojawi się nowy serial Gwiezdne wojny: Akolita, której showrunnerką jest Leslye Headland. Niektórzy fani serii Star Wars na pewnym etapie promocji serialu zaczęli atakować twórczynię nowej produkcji za jej wypowiedzi, a niektórzy posunęli się jeszcze dalej i krytykowali jej wybór jako showrunnerki za samą płeć. W obronie Headland stanęła szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy, która w najnowszym wywiadzie dla The New York Times odniosła się do fandomu Gwiezdnych wojen i toksyczności pewnych grup, które zawsze za cel obierają kobiety.

Kathleen Kennedy wini mężczyzn za toksyczny fandom Gwiezdnych wojen

Prezes studia uważa, że kobiety są częściej atakowane w sieci niż mężczyźni. Za przykład podaje Daisy Ridley, Kelly Marie Tran, czy teraz Leslye Headland. Kennedy twierdzi, że wynika to z dominacji fandomu Gwiezdnych wojen przez mężczyzn.