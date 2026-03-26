Mewgenics trafi na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2. Koci hit na nowych platformach

Maciej Petryszyn
2026/03/26 23:00
Niepozorne Mewgenics to jak na razie jeden z największych hitów tego roku. Na razie jednak cieszyć się nim mogli jedynie posiadacze komputerów osobistych.

Niemniej już niedługo powinno się to zmienić. Oficjalnie potwierdzono bowiem, że porty konsolowe nadchodzą.

Mewgenics
Mewgenics

Mewgenics zmierza na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.

Potwierdzenie przyszło od samego źródła. Zaczęło się od tego, że twarz całego projektu, Edmund McMillen, opublikowała w mediach społecznościowych wideo z Mewgenics działającym na konsoli Nintendo Switch 2. Deweloper opisał je słowami “Oh, cześć Switch 2!”. Na to zareagował Tyrone Rodriguez, współpracownik McMillena z czasów The Binding of Isaac: Rebirth, którego nazwisko widnieje również w napisach końcowych kociego hitu. On również opublikował nagranie – na tym Mewgenics zostało odpalone na konsoli PlayStation 5. Porty na te platformy są więc pewne, nie wiadomo tylko co z Xbox Series X/S.

Mewgenics to projekt, nad którym McMillen myślał i pracował od ponad dekady. Ostatecznie gra ukazała się 10 lutego 2026 roku i z miejsca podbiła całego Steama. Dość powiedzieć, że produkcja indie potrafiła przyciągnąć przed ekran nawet 115 tysięcy gracz jednocześnie. Z kolei w serwisie Metacritic tytuł ten może pochwalić się średnią ocen 88 na 100, co daje mu 3. miejsce wśród wszystkich gier wydanych w roku 2026. Lepiej pod tym względem wypadają jedynie Pokemon Pokopia oraz Resident Evil Requiem ze średnią 89. W naszej recenzji Mewgenics otrzymało natomiast solidne 9,5 na 10.

Co więc dalej? Zdecydowanie nie jest to koniec wsparcia dla kociego hitu. Już teraz twórcy Mewgenics zapowiedzieli, iż produkcja otrzyma wsparcie modów, a w dłuższej perspektywie ukazać ma się również dodatek.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/03/26/407392-avtory-mewgenics-nameknuli-cto-igra-mozet-v-blizaisee-vremia-vyiti-na-ps5-i-switch-2.html

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

