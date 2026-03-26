Mewgenics trafi na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2. Koci hit na nowych platformach

Niemniej już niedługo powinno się to zmienić. Oficjalnie potwierdzono bowiem, że porty konsolowe nadchodzą.
Mewgenics zmierza na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.
Potwierdzenie przyszło od samego źródła. Zaczęło się od tego, że twarz całego projektu, Edmund McMillen, opublikowała w mediach społecznościowych wideo z Mewgenics działającym na konsoli Nintendo Switch 2. Deweloper opisał je słowami “Oh, cześć Switch 2!”. Na to zareagował Tyrone Rodriguez, współpracownik McMillena z czasów The Binding of Isaac: Rebirth, którego nazwisko widnieje również w napisach końcowych kociego hitu. On również opublikował nagranie – na tym Mewgenics zostało odpalone na konsoli PlayStation 5. Porty na te platformy są więc pewne, nie wiadomo tylko co z Xbox Series X/S.
