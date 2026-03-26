Mewgenics trafi na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2. Koci hit na nowych platformach

Niepozorne Mewgenics to jak na razie jeden z największych hitów tego roku. Na razie jednak cieszyć się nim mogli jedynie posiadacze komputerów osobistych.

Niemniej już niedługo powinno się to zmienić. Oficjalnie potwierdzono bowiem, że porty konsolowe nadchodzą.

Mewgenics zmierza na PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.

Potwierdzenie przyszło od samego źródła. Zaczęło się od tego, że twarz całego projektu, Edmund McMillen, opublikowała w mediach społecznościowych wideo z Mewgenics działającym na konsoli Nintendo Switch 2. Deweloper opisał je słowami “Oh, cześć Switch 2!”. Na to zareagował Tyrone Rodriguez, współpracownik McMillena z czasów The Binding of Isaac: Rebirth, którego nazwisko widnieje również w napisach końcowych kociego hitu. On również opublikował nagranie – na tym Mewgenics zostało odpalone na konsoli PlayStation 5. Porty na te platformy są więc pewne, nie wiadomo tylko co z Xbox Series X/S.