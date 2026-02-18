Mewgenics świętuje kolejny sukces. Twórcy ujawnili fenomenalne wyniki sprzedaży

Wczoraj wieczorem poinformowano, że sprzedaż Mewgenics przekroczyła już milion egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, zwłaszcza że gra debiutowała na rynku 10 lutego 2026 roku. Twórcy wspomnianej produkcji nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i zamierzają trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.
W przyszłości Mewgenics ma bowiem trafić również na konsole, ale wydaje się, że na debiut gry na nowych platformach będzie trzeba trochę poczekać. Twórcy pracują jednak również nad kolejnymi wersjami językowymi. Na liście priorytetowych tłumaczeń brakuje niestety języka polskiego.
Witamy w Zaściankowie Mniejszym, gdzie twoim zadaniem będzie codzienne wybieranie drużyny spośród kotów z twojego nieustannie rozbudowywanego domu i zakładanie im obroży (Wojownika, Tanka, Maga, i wielu innych). Wyślij swój zmutowany skład sierściuchów na turowe starcia, które będą wymagać starannego rozmieszczenia ich, używania szalonych kombinacji i wykorzystywania swojego otoczenia – czytamy w opisie gry na Steam.
