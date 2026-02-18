Zaloguj się lub Zarejestruj

Mewgenics świętuje kolejny sukces. Twórcy ujawnili fenomenalne wyniki sprzedaży

Mikołaj Ciesielski
2026/02/18 19:15
Edmund McMillen i Tyler Glaiel mają powody do zadowolenia.

Wczoraj informowaliśmy, że Mewgenics przebiło wynik gry Hades II i zostało nowym królem roguelike’ów na Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec sukcesów wspomnianej produkcji. Edmund McMillen i Tyler Glaiel pochwalili się bowiem fenomenalnymi wynikami sprzedaży Mewgenics.

Ujawniono wyniki sprzedaży Mewgenics

Wczoraj wieczorem poinformowano, że sprzedaż Mewgenics przekroczyła już milion egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, zwłaszcza że gra debiutowała na rynku 10 lutego 2026 roku. Twórcy wspomnianej produkcji nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i zamierzają trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.

W przyszłości Mewgenics ma bowiem trafić również na konsole, ale wydaje się, że na debiut gry na nowych platformach będzie trzeba trochę poczekać. Twórcy pracują jednak również nad kolejnymi wersjami językowymi. Na liście priorytetowych tłumaczeń brakuje niestety języka polskiego.

Witamy w Zaściankowie Mniejszym, gdzie twoim zadaniem będzie codzienne wybieranie drużyny spośród kotów z twojego nieustannie rozbudowywanego domu i zakładanie im obroży (Wojownika, Tanka, Maga, i wielu innych). Wyślij swój zmutowany skład sierściuchów na turowe starcia, które będą wymagać starannego rozmieszczenia ich, używania szalonych kombinacji i wykorzystywania swojego otoczenia – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Mewgenics dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mewgenics – nieślubnego dziecka The Binding of Isaac i Into the Breach.

Źródło:https://noisypixel.net/mewgenics-one-million-units-sold/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

