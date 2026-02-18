Mewgenics świętuje kolejny sukces. Twórcy ujawnili fenomenalne wyniki sprzedaży

Wczoraj informowaliśmy, że Mewgenics przebiło wynik gry Hades II i zostało nowym królem roguelike’ów na Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec sukcesów wspomnianej produkcji. Edmund McMillen i Tyler Glaiel pochwalili się bowiem fenomenalnymi wynikami sprzedaży Mewgenics.

Ujawniono wyniki sprzedaży Mewgenics

Wczoraj wieczorem poinformowano, że sprzedaż Mewgenics przekroczyła już milion egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, zwłaszcza że gra debiutowała na rynku 10 lutego 2026 roku. Twórcy wspomnianej produkcji nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i zamierzają trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.