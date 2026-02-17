Warhammer 40,000: Dawn of War 4 nie boi się konkurencji. „To dwie różne gry”

Fani uniwersum i tak będą musieli zagrać w oba tytuły.

Nadchodzi wyjątkowo intensywny okres dla fanów uniwersum Warhammera 40,000. Na horyzoncie pojawiły się dwie duże strategie osadzone w tym mrocznym świecie. Twórcy Dawn of War 4 nie widzą jednak powodów do niepokoju mimo że w podobnym czasie powstaje również Total War: Warhammer 40k. Zamiast rywalizacji mówią o korzyści dla wszystkich fanów uniwersum.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – twórcy nie boją się konkurencji ze strony Total War

Podczas niedawnej rozmowy z deweloperami Warhammer 40,000: Dawn of War 4 poruszono temat potencjalnej konkurencji pomiędzy obiema produkcjami. Elliot Verbiest oraz Jan Theysen z zespołu odpowiedzialnego za grę podkreślili, że choć oba tytuły należą do szeroko rozumianych strategii czasu rzeczywistego, reprezentują zupełnie inne podejście do rozgrywki.