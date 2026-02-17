Warhammer 40,000: Dawn of War 4 nie boi się konkurencji. „To dwie różne gry”

Fani uniwersum i tak będą musieli zagrać w oba tytuły.
Nadchodzi wyjątkowo intensywny okres dla fanów uniwersum Warhammera 40,000. Na horyzoncie pojawiły się dwie duże strategie osadzone w tym mrocznym świecie. Twórcy Dawn of War 4 nie widzą jednak powodów do niepokoju mimo że w podobnym czasie powstaje również Total War: Warhammer 40k. Zamiast rywalizacji mówią o korzyści dla wszystkich fanów uniwersum.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – twórcy nie boją się konkurencji ze strony Total War
Podczas niedawnej rozmowy z deweloperami Warhammer 40,000: Dawn of War 4 poruszono temat potencjalnej konkurencji pomiędzy obiema produkcjami. Elliot Verbiest oraz Jan Theysen z zespołu odpowiedzialnego za grę podkreślili, że choć oba tytuły należą do szeroko rozumianych strategii czasu rzeczywistego, reprezentują zupełnie inne podejście do rozgrywki.
Mam kilku znajomych, którzy pracowali przy tym projekcie w Creative Assembly, więc było świetnie móc się z nimi skontaktować i pogratulować ogłoszenia. Widziałem w sieci komentarze w stylu, że to nie ma sensu i że gry będą sobie odbierać rynek, ale to porównanie jabłek do pomarańczy. Obie są strategiami czasu rzeczywistego, lecz reprezentują zupełnie inny typ RTS-a.
Twórcy podkreślają, że podobne różnice istniały od zawsze. Nawet gdy Dawn of War eksperymentowało z kampanią na mapie strategicznej, seria Total War pozostawała czymś wyjątkowym dzięki połączeniu warstwy turowej i bitew w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że oba tytuły mogą bez problemu współistnieć, trafiając do nieco innych odbiorców.
To tak samo jak Dawn of War nie jest Starcraftem, a Starcraft nie jest Total Warem i tak dalej. To zdecydowanie przypadek pod tytułem O mój Boże, są dwie różne gry. Jestem naprawdę zachwycony, że Creative Assembly pracuje nad tym projektem. To świetny czas, aby być fanem Warhammera.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4zadebiutuje na rynku w 2026 roku, natomiast na Total War: Warhammer 40k poczekamy trochę dłużej. Według informacji z panelu deweloperskiego większa prezentacja gry planowana jest na końcówkę 2026 roku, co sugeruje premierę najwcześniej w 2027 roku lub później. Warto też pamiętać, że jeszcze w tym roku zadebiutuje Mechanicus 2, co czyni obecny okres wyjątkowo udanym dla miłośników uniwersum Warhammer 40,000.