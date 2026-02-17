Zaloguj się lub Zarejestruj

Hades II musi ustąpić miejsca. Nowy lider roguelike’ów przyciąga tłumy

Patrycja Pietrowska
2026/02/17 12:00
Nowy hit Steama zaskakuje skalą.

Mewgenics w pierwszych dniach po premierze na Steamie osiągnęło wynik, który zapewnił mu miejsce w historii gatunku roguelike. 15 lutego gra ustanowiła rekord jednoczesnej liczby graczy na poziomie 115 428 osób. Tym samym wyprzedziła Hades II, którego najlepszy rezultat wynosił 112 947 użytkowników i został odnotowany we wrześniu 2025 roku.

Mewgenics
Mewgenics

Mewgenics przebiło Hades II. Nowy król roguelike’ów na Steamie

Dynamiczny start przełożył się także na oceny. Tytuł może obecnie pochwalić się średnią 89 punktów w serwisie Metacritic. Dla porównania Hades II utrzymuje wyższą notę krytyków na poziomie 95. Mimo to to właśnie Mewgenics może mówić o największym zainteresowaniu w dniu premiery, przynajmniej pod względem liczby aktywnych użytkowników w jednym momencie.

Za projekt odpowiada Edmund McMillen, który wcześniej przyznał, że skala sukcesu była dla niego zaskoczeniem. Twórca zaznaczył, że produkcja wciąż znajduje się w rozwoju i nie jest w stanie wskazać ostatecznej daty zakończenia prac. Jednocześnie potwierdził, że gra powstaje z myślą o wielu platformach, a w planach znajdują się również wersje konsolowe.

Witamy w Zaściankowie Mniejszym, gdzie twoim zadaniem będzie codzienne wybieranie drużyny spośród kotów z twojego nieustannie rozbudowywanego domu i zakładanie im obroży (Wojownika, Tanka, Maga, i wielu innych). Wyślij swój zmutowany skład sierściuchów na turowe starcia, które będą wymagać starannego rozmieszczenia ich, używania szalonych kombinacji i wykorzystywania swojego otoczenia. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Pierwszy tydzień obecności Mewgenics na rynku pokazuje, że tytuł skutecznie przyciągnął uwagę graczy. Gra zadebiutowała 10 lutego 2026 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/mewgenics-overtakes-hades-ii-as-most-played-roguelike-ever/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

