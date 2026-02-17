Hades II musi ustąpić miejsca. Nowy lider roguelike’ów przyciąga tłumy

Mewgenics w pierwszych dniach po premierze na Steamie osiągnęło wynik, który zapewnił mu miejsce w historii gatunku roguelike. 15 lutego gra ustanowiła rekord jednoczesnej liczby graczy na poziomie 115 428 osób. Tym samym wyprzedziła Hades II, którego najlepszy rezultat wynosił 112 947 użytkowników i został odnotowany we wrześniu 2025 roku.
Mewgenics przebiło Hades II. Nowy król roguelike’ów na Steamie
Dynamiczny start przełożył się także na oceny. Tytuł może obecnie pochwalić się średnią 89 punktów w serwisie Metacritic. Dla porównania Hades II utrzymuje wyższą notę krytyków na poziomie 95. Mimo to to właśnie Mewgenics może mówić o największym zainteresowaniu w dniu premiery, przynajmniej pod względem liczby aktywnych użytkowników w jednym momencie.
Za projekt odpowiada Edmund McMillen, który wcześniej przyznał, że skala sukcesu była dla niego zaskoczeniem. Twórca zaznaczył, że produkcja wciąż znajduje się w rozwoju i nie jest w stanie wskazać ostatecznej daty zakończenia prac. Jednocześnie potwierdził, że gra powstaje z myślą o wielu platformach, a w planach znajdują się również wersje konsolowe.
Witamy w Zaściankowie Mniejszym, gdzie twoim zadaniem będzie codzienne wybieranie drużyny spośród kotów z twojego nieustannie rozbudowywanego domu i zakładanie im obroży (Wojownika, Tanka, Maga, i wielu innych). Wyślij swój zmutowany skład sierściuchów na turowe starcia, które będą wymagać starannego rozmieszczenia ich, używania szalonych kombinacji i wykorzystywania swojego otoczenia. – brzmi opis gry.
Pierwszy tydzień obecności Mewgenics na rynku pokazuje, że tytuł skutecznie przyciągnął uwagę graczy. Gra zadebiutowała 10 lutego 2026 roku.
