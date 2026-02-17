Hades II musi ustąpić miejsca. Nowy lider roguelike’ów przyciąga tłumy

Mewgenics w pierwszych dniach po premierze na Steamie osiągnęło wynik, który zapewnił mu miejsce w historii gatunku roguelike. 15 lutego gra ustanowiła rekord jednoczesnej liczby graczy na poziomie 115 428 osób. Tym samym wyprzedziła Hades II, którego najlepszy rezultat wynosił 112 947 użytkowników i został odnotowany we wrześniu 2025 roku.

Mewgenics przebiło Hades II. Nowy król roguelike’ów na Steamie

Dynamiczny start przełożył się także na oceny. Tytuł może obecnie pochwalić się średnią 89 punktów w serwisie Metacritic. Dla porównania Hades II utrzymuje wyższą notę krytyków na poziomie 95. Mimo to to właśnie Mewgenics może mówić o największym zainteresowaniu w dniu premiery, przynajmniej pod względem liczby aktywnych użytkowników w jednym momencie.