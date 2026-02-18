Crimson Desert będzie lepsze od GTA 6? Twórca Red Dead Redemption 2 wskazuje, że to może być kandydat do GOTY

Gdyby Rockstarowi powinęła się noga, to właśnie produkcja Pearl Abyss miałaby być najmocniejszym kandydatem do nagrody gry roku.

Crimson Desert zapowiada się na jedną z największych premier tego roku, ale niestety niedawno twórcy potwierdzili, że gra nie otrzyma dema przed premiera. Oczekiwania wobec najnowszej produkcji Pearl Abyss są ogromne, a teraz oliwy do ognia dolał były animator Rockstar Games, który uważa, że Crimson Desert może być realnym kandydatem do walki o tytuł gry roku, nawet w bezpośrednim starciu z Grand Theft Auto 6. Mike York zaznacza jednak, że nie będzie to łatwe zadanie.

Crimson Desert będzie lepsze od GTA 6? Były deweloper Rockstara widzi taką przyszłość

York, który pracował przy takich projektach jak GTA 5, Red Dead Redemption 2 czy God of War Ragnarok, przeanalizował ostatnie materiały prezentujące Crimson Desert. Zwrócił uwagę na skalę świata, swobodę działania i głębię mechanik, które jego zdaniem mogą przyciągnąć graczy na setki, a nawet tysiące godzin. Szczególne wrażenie zrobiła na nim fizyka, interaktywność otoczenia oraz szczegółowość świata przedstawionego.