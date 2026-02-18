Crimson Desert będzie lepsze od GTA 6? Twórca Red Dead Redemption 2 wskazuje, że to może być kandydat do GOTY

Gdyby Rockstarowi powinęła się noga, to właśnie produkcja Pearl Abyss miałaby być najmocniejszym kandydatem do nagrody gry roku.
Crimson Desert zapowiada się na jedną z największych premier tego roku, ale niestety niedawno twórcy potwierdzili, że gra nie otrzyma dema przed premiera. Oczekiwania wobec najnowszej produkcji Pearl Abyss są ogromne, a teraz oliwy do ognia dolał były animator Rockstar Games, który uważa, że Crimson Desert może być realnym kandydatem do walki o tytuł gry roku, nawet w bezpośrednim starciu z Grand Theft Auto 6. Mike York zaznacza jednak, że nie będzie to łatwe zadanie.
Crimson Desert będzie lepsze od GTA 6? Były deweloper Rockstara widzi taką przyszłość
York, który pracował przy takich projektach jak GTA 5, Red Dead Redemption 2 czy God of War Ragnarok, przeanalizował ostatnie materiały prezentujące Crimson Desert. Zwrócił uwagę na skalę świata, swobodę działania i głębię mechanik, które jego zdaniem mogą przyciągnąć graczy na setki, a nawet tysiące godzin. Szczególne wrażenie zrobiła na nim fizyka, interaktywność otoczenia oraz szczegółowość świata przedstawionego.
Ta gra, to może być gra roku, naprawdę. Zapamiętajcie moje słowa.
Powodem jest to, jak bardzo można się w niej zatracić. To poważny kandydat, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które ta gra ma do zaoferowania.
York zaznaczył jednak, że wiele zależy od formy Grand Theft Auto 6. Jeśli najnowsza odsłona serii Rockstara zawiedzie oczekiwania, Crimson Desert może wykorzystać swoją szansę.
Jeśli GTA 6 zawiedzie, to właśnie ta gra może zostać grą roku. Gdyby GTA 6 w ogóle nie wychodziło w tym roku, Crimson Desert prawdopodobnie zdobyłoby tytuł GOTY, przynajmniej z tego, co dotąd widać.
GramTV przedstawia:
Mimo entuzjazmu York podchodzi do projektu z ostrożnym optymizmem. Wciąż nie wiadomo, czy różnorodne systemy i mechaniki stworzą spójną całość oraz czy fabuła okaże się wystarczająco zapadająca w pamięć. Jednocześnie pochwały ze strony twórcy z tak bogatym doświadczeniem to dla Pearl Abyss bardzo mocny sygnał.
W społeczności nie brakuje jednak sceptycyzmu. Wielu fanów zwraca uwagę, że Rockstar Games rzadko zawodzi, choć nawet takie produkcje jak GTA 5 czy Red Dead Redemption 2 nie były pozbawione problemów w dniu premiery. To sprawia, że szansa Crimson Desert na detronizację GTA 6 istnieje, choć wciąż wydaje się niewielka.
Crimson Desert powstaje od kilku lat jako wysokobudżetowa przygodowa gra akcji z elementami RPG z otwartym światem. Premiera zaplanowana jest na 19 marca na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!