Metro Exodus 2 z premierą w 2024 roku? Gra może zostać wkrótce zapowiedziana

4A Games już pod koniec listopada 2020 roku potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną serii Metro. W zeszłym miesiącu studio poinformowało, że produkcja nadal powstaje, choć zadanie jest mocno utrudnione przez trwającą od blisko roku wojnę na Ukrainie. Tymczasem jeden z branżowych insiderów podzielił się nowymi informacjami na temat kontynuacji Metro Exodus, które powinny ucieszyć wszystkich miłośników marki.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nowej odsłony serii Metro

Tom Henderson na łamach portalu Insider Gaming poinformował, że prace nad Metro Exodus 2 (nazwa nieoficjalna) przebiegają sprawnie. Z zebranych przez insidera informacji wynika, że tytuł jest już w pełni grywalny. Według dziennikarza oficjalna zapowiedź gry może mieć miejsce jeszcze w tym roku, a sama produkcja ma szanse zadebiutować w 2024 roku.



Niestety nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat fabuły. Henderson ujawnił jedynie, że całość ma rozpoczynać się od sekwencji snu, po której bohater obudzi się we własnej bazie. Rozgrywka w Metro Exodus 2 ma natomiast „podążać za klasyczną formułą Metro”. Gracze nie powinni więc spodziewać się rewolucji, a jedynie rozwinięcia dobrze już znanych mechanik.



Jak można się było spodziewać, studio 4A Games nie odniosło się do powyższych doniesień. Fani marki Metro muszą więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieje, że deweloperzy faktycznie w najbliższych miesiącach zdecydują się na zapowiedź nowej odsłony wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że Metro Exodus, czyli najnowsza odsłona serii Metro, zadebiutowało na rynku w lutym 2019 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji 4A Games, to zapraszamy Was do lektury: Pociąg do postapokalipsy – recenzja gry Metro Exodus.