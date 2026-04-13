Metro 2039 oficjalnie potwierdzone! Znamy datę prezentacji

Niecały miesiąc temu 4A Games świętowało 16. rocznicę premiery Metro 2033. Tymczasem dziś oficjalnie zapowiedziano kolejną odsłonę serii – Metro 2039! Na razie otrzymaliśmy jedynie krótki teaser ogłaszający, na którym licznik Geigera wskazuje wartość 2039. Niemniej to nie wszystko, co przygotowali dla nas twórcy. Pełnoprawne ogłoszenie już 16 kwietnia. Można ze sporą dawką prawdopodobieństwa, że nastąpi ono przy okazji Xbox Games Showcase, o czym zresztą plotkowano już jakiś czas temu .

Już w lutym pojawiły się znaki, że nowe Metro nadchodzi. Wszystko przez Embracer Group, do którego należy Deep Silver. Szwedzki holding zaprezentował wówczas swoje wyniki finansowe , przy okazji zapowiadając nadejście “długo wyczekiwanego i jednocześnie wewnętrznie opracowanego oraz wydanego dużego tytułu”, który miał ukazać się w kolejnym roku fiskalnym.

Sami twórcy z 4A Games pod koniec minionego roku również zapowiadali tytuł:

Metro zawsze miało poruszającą, polityczną, antywojenną i często też emocjonalną historię – i możecie być pewni, że te tematy będą nadal obecne dzięki naszej stałej współpracy z twórcą marki, pisarzem i aktywistą Dmitryem Glukhovskym. Dimitry zawsze i od samego początku wypowiadał się przeciwko wojnie w Ukrainie – w przypadku każdego Rosjanina była odważna decyzja,. przez którą został zaocznie skazany na karę więzienia. My zaś jesteśmy dumni, że jest z nami jako przyjaciel i współtwórca w momencie, gdy opowiadamy kolejny, najbardziej jak dotąd istotny, rozdział Metra. Bądźcie spokojni, czeka was niezła jazda.

Ostatnią jak dotąd odsłoną cyklu jest Metro Awakening z 2024 roku. Warto jednak mieć na uwadze, że tytuł ten wydany został jedynie na urządzenia wirtualnej rzeczywistości i nie pracowało nad nim 4A. Ukraińskie studio tworzyło za to Metro Exodus z 2019 roku, a wcześniej również Metro: Last Light z 2013 roku oraz Metro 2033 z roku 2010. Cała seria Metro została zaś zapoczątkowana w 2002 roku przez rosyjskiego pisarza, Dmitrija Głuchowskiego.