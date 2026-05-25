Xbox chce wskrzesić legendarne marki. Fani Zielonych mają powody do ekscytacji

Wydają się, bo na razie chodzi głównie o słowa. Aczkolwiek chodzi o wypowiedzi, które wcześniej nawet nie padały.
Xbox ożywi legendarne marki
Tym razem autorem omawianych słów jest Matthew Ball, czyli świeżo mianowany dyrektor ds. strategii w Xboksie. Ten miał ostatnio okazję rozmawiać z Bloombergiem, gdzie zapowiedział niezwykle intrygujący plan. Plan, którego założeniem jest ożywienie legendarnych marek i wzmocnienie biznesu konsolowego. Brzmi mocarnie, prawda? Szczególnie mowa o tych legendarnych markach, które miałyby zostać ożywione. To niezwykle chwytliwe hasło, szczególnie względem graczy pamiętających jeszcze czasy, gdy Xbox 360 potrafił wygrywać konsolową wojnę z PlayStation 3. W kolejnych generacjach nie udało się już powtórzyć tego sukcesu.
