Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox chce wskrzesić legendarne marki. Fani Zielonych mają powody do ekscytacji

Maciej Petryszyn
2026/05/25 18:40
0
0

XBOX zmienia się na naszych oczach. Niedawne przetasowania w kierownictwie firmy wydają się faktycznie wpływać na kierunek zielonego X.

Wydają się, bo na razie chodzi głównie o słowa. Aczkolwiek chodzi o wypowiedzi, które wcześniej nawet nie padały.

Xbox chce wskrzesić legendarne marki. Fani Zielonych mają powody do ekscytacji

Xbox ożywi legendarne marki

Tym razem autorem omawianych słów jest Matthew Ball, czyli świeżo mianowany dyrektor ds. strategii w Xboksie. Ten miał ostatnio okazję rozmawiać z Bloombergiem, gdzie zapowiedział niezwykle intrygujący plan. Plan, którego założeniem jest ożywienie legendarnych marek i wzmocnienie biznesu konsolowego. Brzmi mocarnie, prawda? Szczególnie mowa o tych legendarnych markach, które miałyby zostać ożywione. To niezwykle chwytliwe hasło, szczególnie względem graczy pamiętających jeszcze czasy, gdy Xbox 360 potrafił wygrywać konsolową wojnę z PlayStation 3. W kolejnych generacjach nie udało się już powtórzyć tego sukcesu.

GramTV przedstawia:

Zresztą, ze swoistym ożywianiem legendarnych marek mamy już poniekąd do czynienia. Wszak w tym roku na rynek trafić ma pierwsza od 16 lat pełnoprawna odsłona serii Fable. Niedługo otrzymamy też nowe Gears of War, mające być wszak nawiązaniem do przeszłości. Dodatkowo sam Microsoft od momentu wchłonięcia Bethesdy zyskał ogromny wachlarz możliwości – Wolfenstein, Quake, Prey to tylko kilka nieco zakurzonych już franczyz, których powrót z pewnością spotkałby się z ekscytacją społeczności. A może Ballowi chodziło o jeszcze większe sięgnięcie w przeszłość, gdzie jest tak wyczekiwane przez fanów Banjo-Kazooie?

Tak czy inaczej, wydaje się, że przed fanami Xboksa ekscytujący okres. Z jednej strony przedstawiciele firmy od jakiegoś czasu otwarcie przyznają, że na tapet wraca temat tytułów ekskluzywnych, których na konsoli Microsoftu nie było od naprawdę wielu lat. Z drugiej zaś wszyscy czekamy na prezentację Projektu Helix, który może na nowo zdefiniować to, czym tak naprawdę jest konsola do gier. I jaką pozycję na tym runku zajmować będzie Xbox.

Źródło:https://gamingbolt.com/xboxs-new-cso-wants-to-revive-storied-franchises-and-strengthen-the-console-business

Tagi:

News
Microsoft
zapowiedź
Xbox
Powrót
Xbox Series X
Xbox Series S
Bloomberg
franczyza
Project Helix
Matthew Ball
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112