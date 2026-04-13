Xbox Games Showcase tuż za rogiem? Metro 2039 ma być blisko oficjalnej zapowiedzi

Insider po raz kolejny potwierdza wcześniejsze doniesienia o serii – tym razem z dalszymi szczegółami.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami znanego insidera, NateTheHate, Microsoft planuje specjalne wydarzenie na czwartek. Choć pierwotnie spekulowano o pokazie Sony State of Play w tym samym terminie, Nate sugeruje, że to właśnie marka Xbox może skraść show, stając się domem dla jednej z najbardziej wyczekiwanych zapowiedzi ostatnich lat. Xbox Games Showcase – informacje o pokazie Głównym punktem programu na Xbox Games Showcase ma być oficjalna prezentacja czwartej pełnoprawnej odsłony serii Metro, która według plotek nosi tytuł Metro 2039. Informacje te zbiegają się z wcześniejszymi doniesieniami od użytkownika AlexandreNGamR, co dodaje im wiarygodności, mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony studia 4A Games. Wczytywanie ramki mediów.

Dzięki niedawnemu, potężnemu wyciekowi danych (aż 120 GB), wiemy nieco więcej o tym, jak mogła ewoluować wizja twórców. Gra ma rzekomo czerpać garściami z książki Metro 2034, co sugeruje powrót legendarnego Huntera jako kluczowej postaci. Nowa odsłona ma oferować w pełni otwarty świat, płynnie łączący klaustrofobiczne tunele moskiewskiego metra z niebezpiecznymi terenami na powierzchni. Deweloperzy wcześniej zapowiadali, że historia będzie jeszcze mroczniejsza niż w Metro Exodus, co ma być bezpośrednim efektem doświadczeń studia związanych z trwającą wojną na Ukrainie.

Sytuacja z pokazami jest dynamiczna. NateTheHate podkreśla, że choć 16 kwietnia jest niemal pewną datą dla „małego pokazu Xbox”, wciąż nie jest jasne, czy Sony nie zdecyduje się na kontratak w tym samym oknie czasowym. Branża huczy również od plotek dotyczących Nintendo. Nowa odsłona kultowej serii Star Fox ma zostać zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu z planowaną premierą na lato 2026. To jednak nie koniec wieści – według Nate’a nowa trójwymiarowa przygoda Mario nie zadebiutuje wcześniej niż w 2027 roku. Przypomnijmy, że nie są to pierwsze wieści na temat nadchodzącej gry z serii Metro. Kilka dni temu informowaliśmy o innym insiderze, który również potwierdzał wyczekiwane ogłoszenie.