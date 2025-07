Metallica zmusiła rząd USA do usunięcia wideo z nieautoryzowanym użyciem utworu "Enter Sandman”

Metallica wciąż jest aktywna koncertowo. W 2026 roku zespół zagra serię stadionowych koncertów w Europie, odwiedzając m.in. Dublin, Glasgow, Cardiff i Londyn. Na scenie towarzyszyć im będą Gojira, Pantera, Knocked Loose i Avatar. W ubiegłym tygodniu zespół pojawił się także na pożegnalnym koncercie Black Sabbath “Back To The Beginning”, wykonując klasyki zespołu takie jak “Hole In The Sky” oraz “Johnny Blade”.

Tymczasem wokół samego “Enter Sandman” pojawiły się pewne kontrowersje. Dave Mustaine, były członek Metallici i założyciel Megadeth, zasugerował niedawno, że riff z tego hitu został skopiowany od thrashowego zespołu Excel, a konkretnie z utworu “Tapping Into The Emotional Void”.