Iron Maiden kontynuują obchody 50-lecia działalności. Fender wypuszcza specjalną kolekcję gitar

Iron Maiden świętują pół wieku istnienia zespołu, udzielając swojego nazwiska zupełnie nowej kolekcji gitar sygnowanych przez markę Fender. W skład serii wchodzą modele przygotowane przez Fender Custom Shop, Fender oraz Jackson, wszystkie zaprojektowane z myślą o kultowym brzmieniu grupy.

50 lat Iron Maiden. Fender upamiętnia tę chwilę

Jednym z najważniejszych instrumentów jest masterbuilt Stratocaster, zbudowany tak, aby jak najwierniej odzwierciedlać legendarną gitarę koncertową Dave’a Murray’a. Fender przygotował również jubileuszowy model Stratocastera. W ofercie znalazł się także sygnowany Stratocaster Jannicka Gersa, zaprojektowany z myślą o jego energicznym stylu gry, a także sygnowany Precision Bass Steve’a Harrisa. Kolekcję zamyka model Adrian Smith Jackson, który jak podkreśla producent, został stworzony tak, aby oddać jego mieszankę “melodyjnej frazy, szybkości i wszechstronności tonalnej”.