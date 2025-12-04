Iron Maiden kontynuują obchody 50-lecia działalności. Fender wypuszcza specjalną kolekcję gitar

Fender wypuścił specjalną kolekcję gitar sygnowanych kultowym zespołem Iron Maiden.
Iron Maiden świętują pół wieku istnienia zespołu, udzielając swojego nazwiska zupełnie nowej kolekcji gitar sygnowanych przez markę Fender. W skład serii wchodzą modele przygotowane przez Fender Custom Shop, Fender oraz Jackson, wszystkie zaprojektowane z myślą o kultowym brzmieniu grupy.
50 lat Iron Maiden. Fender upamiętnia tę chwilę
Jednym z najważniejszych instrumentów jest masterbuilt Stratocaster, zbudowany tak, aby jak najwierniej odzwierciedlać legendarną gitarę koncertową Dave’a Murray’a. Fender przygotował również jubileuszowy model Stratocastera. W ofercie znalazł się także sygnowany Stratocaster Jannicka Gersa, zaprojektowany z myślą o jego energicznym stylu gry, a także sygnowany Precision Bass Steve’a Harrisa. Kolekcję zamyka model Adrian Smith Jackson, który jak podkreśla producent, został stworzony tak, aby oddać jego mieszankę “melodyjnej frazy, szybkości i wszechstronności tonalnej”.
Max Gutnik, dyrektor ds. produktów FMIC, powiedział:
Uczczenie pięćdziesięciu lat Iron Maiden, którzy nieustannie pchają heavy metal naprzód, oznacza zebranie instrumentów, które pomogły zdefiniować ich niepowtarzalne brzmienie. Od wysokowydajnych Stratocasterów Dave’a Murray’a, przez energicznego, vintage’owego Strata Janicka Gersa, po nieomylny Precision Bass Steve’a Harrisa i wszechstronny Jackson SC1 Adriana Smitha. Każdy z tych instrumentów niesie w sobie brzmienie, charakter i moc stojące za wielogitarowym atakiem Maiden. Te rocznicowe modele to coś więcej niż hołd, to sceniczne narzędzia stworzone, by inspirować dzisiejszych muzyków oraz kolejne pokolenia.
GramTV przedstawia:
Zespół nawiązał także współpracę z West Ham United, tworząc specjalną jubileuszową koszulkę piłkarską, upamiętniającą zarówno 50-lecie powstania Iron Maiden, jak i triumf “Młotów” w Pucharze Anglii w 1975 roku. Latem grupa uczciła rocznicę wyprzedanym koncertem na London Stadium, czyli domowym stadionie West Hamu, gdzie basista Steve Harris wystąpił w rocznicowej koszulce. We wrześniu Iron Maiden ogłosili europejską trasę koncertową na 2026 rok, która obejmie m.in. Grecję, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Niemcy, Holandię, Włochy, Francję oraz Portugalię. Niedługo później grupa została ogłoszona jednym z trzech headlinerów festiwalu Nova Rock 2026 w Austrii, obok The Cure i Bring Me The Horizon.
Iron Maiden należeli także do artystów apelujących do brytyjskiego rządu o dotrzymanie obietnicy dotyczącej wprowadzenia limitu cen na rynku wtórnym biletów. Władze w końcu przystały na tę decyzję, zakazując odsprzedaży wejściówek powyżej ceny nominalnej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!