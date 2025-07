Ostro na koncercie Black Sabbath. David Draiman z Disturbed odpowiada na buczenie: „Nie pozwolę kilku nienawidzącym Żydów idiotom mnie powstrzymać”

David Draiman, frontman zespołu Disturbed, odniósł się do głośnych buczeń, które spotkały go podczas finałowego koncertu Black Sabbath i Ozzy’ego Osbourne’a, który odbył się w sobotę.

Draiman wystąpił na koncercie Black Sabbath w ramach gwiazdorskiego jam session zatytułowanego “Back To The Beginning”, wykonując covery “Sweet Leaf” Black Sabbath i “Shot In The Dark” Ozzy’ego Osbourne’a. Towarzyszyli mu członkowie i byli członkowie zespołów takich jak Anthrax, Megadeth i Guns N’ Roses.

Draiman odpowiada na gwizdy podczas jego występu

Gdy wokalista pojawił się na scenie, został powitany głośnymi gwizdami i buczeniem. Draiman – będący Żydem i otwartym zwolennikiem Izraela – odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych: