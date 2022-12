Metal Gear Solid Remake pojawi się na TGA 2022? Gra trafi rzekomo tylko na PS5

Niedawno Hideo Kojima poinformował, że fani nie powinni liczyć na kontynuację serii Metal Gear Solid. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się natomiast plotki, które sugerują, że Konami zamierza odświeżyć starsze odsłony wspomnianego cyklu. Niewykluczone, że zapowiedź pierwszego remake’u odbędzie się już w tym tygodniu. Według nieoficjalnych doniesień japońska firma może szykować niespodziankę na galę The Game Awards 2022.

Metal Gear Solid Remake na PlayStation 5 ma być jedną z niespodzianek The Game Awards 2022

Redakcja PlayStation LifeStyle informuje, że według źródeł serwisu AreaJugones prace nad remakiem pierwszej odsłony serii Metal Gear Solid trwają od kilku lat, a sama produkcja – podobnie jak w przypadku odświeżonej wersji Demon’s Souls – powstaje z myślą o PlayStation 5. Zapowiedź tytułu ma się rzekomo odbyć „wkrótce”, a najbliższą okazją ku tego typu ogłoszeniom jest oczywiście wspomniane The Game Awards 2022.



Niestety żadne inne źródło nie potwierdza powyższych doniesień, dlatego jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do przedstawionych informacji z dystansem. Już w styczniu zeszłego roku mówiło się jednak, że Bluepoint Games – twórcy Demon’s Souls Remake – pracują nad odświeżeniem kilku odsłon Metal Gear Solid na PlayStation 5, co rzekomo ma być częścią długoterminowego planu wprowadzenia cyklu na najnowszą konsolę japońskiej firmy.



Na koniec przypomnijmy, że pierwsza odsłona serii Metal Gear Solid zadebiutowała w 1998 roku na konsolach PlayStation. Czy już niedługo fani marki otrzymają możliwość zapoznania się z odświeżoną wersją wspomnianej produkcji? Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na galę The Game Awards 2022 i liczyć na to, że na wydarzeniu faktycznie dojdzie do zapowiedzi tytułu.