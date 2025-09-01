Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – kultowa walka z bossem stała się łatwiejsza w remake’u

Remake kultowej gry Metal Gear Solid 3: Snake Eater zatytułowany Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wprowadza kilka zmian w mechanice. Niektóre z nich sprawiają, że walki z bossami są teraz znacznie łatwiejsze.Jak zauważa The Gamer, jedna walka szczególnie zwraca teraz uwagę.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – walka z tym Bossem nie taka trudna?
Jednym z najbardziej pamiętnych starć w oryginale była walka Snake’a z jego mentorką, Boss. Choć w oryginale wymagała precyzyjnego wyczucia momentu kontrataku w walce wręcz, w Delcie wprowadzono efekt slow-motion i bardziej intuicyjny system CQC, który pozwala łatwiej blokować i kontratakować ataki Bossa.
Dodatkowo ulepszone sterowanie i możliwość poruszania się podczas celowania sprawiają, że starcia są bardziej dynamiczne i kinowe. Użytkownicy Reddita zwracają uwagę, że choć kontrataki nadal wymagają refleksu, nowe mechaniki znacząco obniżają poziom trudności w porównaniu z oryginałem. Remake stawia więc na efektowność wizualną i komfort rozgrywki, zachowując jednak charakterystyczną dramaturgię klasycznego starcia z Bossem.
Graficzne i mechaniczne poprawki w Delta: Snake Eater pokazują, że twórcy skupili się przede wszystkim na wiernej adaptacji oryginału, jednocześnie czyniąc niektóre kultowe momenty bardziej przystępnymi dla nowych graczy. Czy to dobra zmiana? Sami oceńcie.
Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ukazało się 28 sierpnia 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC. Gra opracowana została przez Konami Digital Entertainment w oparciu o silnik Unreal Engine 5.