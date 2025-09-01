Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – kultowa walka z bossem stała się łatwiejsza w remake’u

Remake kultowej gry Metal Gear Solid 3: Snake Eater zatytułowany Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wprowadza kilka zmian w mechanice. Niektóre z nich sprawiają, że walki z bossami są teraz znacznie łatwiejsze. Jak zauważa The Gamer, jedna walka szczególnie zwraca teraz uwagę.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – walka z tym Bossem nie taka trudna?

Jednym z najbardziej pamiętnych starć w oryginale była walka Snake’a z jego mentorką, Boss. Choć w oryginale wymagała precyzyjnego wyczucia momentu kontrataku w walce wręcz, w Delcie wprowadzono efekt slow-motion i bardziej intuicyjny system CQC, który pozwala łatwiej blokować i kontratakować ataki Bossa.