Zaloguj się lub Zarejestruj

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – kultowa walka z bossem stała się łatwiejsza w remake’u

Jakub Piwoński
2025/09/01 16:30
1
0

Też macie takie wrażenie?

Remake kultowej gry Metal Gear Solid 3: Snake Eater zatytułowany Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wprowadza kilka zmian w mechanice. Niektóre z nich sprawiają, że walki z bossami są teraz znacznie łatwiejsze. Jak zauważa The Gamer, jedna walka szczególnie zwraca teraz uwagę.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – kultowa walka z bossem stała się łatwiejsza w remake’u

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – walka z tym Bossem nie taka trudna?

Jednym z najbardziej pamiętnych starć w oryginale była walka Snake’a z jego mentorką, Boss. Choć w oryginale wymagała precyzyjnego wyczucia momentu kontrataku w walce wręcz, w Delcie wprowadzono efekt slow-motion i bardziej intuicyjny system CQC, który pozwala łatwiej blokować i kontratakować ataki Bossa.

Dodatkowo ulepszone sterowanie i możliwość poruszania się podczas celowania sprawiają, że starcia są bardziej dynamiczne i kinowe. Użytkownicy Reddita zwracają uwagę, że choć kontrataki nadal wymagają refleksu, nowe mechaniki znacząco obniżają poziom trudności w porównaniu z oryginałem. Remake stawia więc na efektowność wizualną i komfort rozgrywki, zachowując jednak charakterystyczną dramaturgię klasycznego starcia z Bossem.

GramTV przedstawia:

Graficzne i mechaniczne poprawki w Delta: Snake Eater pokazują, że twórcy skupili się przede wszystkim na wiernej adaptacji oryginału, jednocześnie czyniąc niektóre kultowe momenty bardziej przystępnymi dla nowych graczy. Czy to dobra zmiana? Sami oceńcie.

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ukazało się 28 sierpnia 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC. Gra opracowana została przez Konami Digital Entertainment w oparciu o silnik Unreal Engine 5.

Źródło:https://www.thegamer.com/metal-gear-solid-delta-snake-eater-the-boss-fight-much-easier-cqc/

Tagi:

News
remake
Metal Gear Solid
zmiany
Walka
boss
boss level
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 17:04

No z tym slow-mo to tak nie do końca też jest łatwiej - zasadniczo powinno być, ale ostatecznie w tym okienku nadal trzeba trafić w odpowiedni moment, który leży mniej więcej w tym samym miejscu, co w oryginale. Łatwo się tutaj podpalić i nacisnać za szybko myśląc, że początek spowolnienia to ten idealny timing.

Tym bardziej, że na nowoczesnym obłożeniu pada te kontry nie są pod tym przyciskiem, co są w układzie legacy. 

Także to tak niby łatwiej, ale jednak nie. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112