Rekord Baldur’s Gate 3 wyrównany. Sandfall Interactive świętuje i obiecuje, że się nie zmieni

Mikołaj Berlik
2025/12/01 13:20
Po zdobyciu siedmiu statuetek Golden Joystick Awards studio Sandfall podkreśla, że najważniejsze są emocje graczy.

Studio Sandfall Interactive nie zwalnia tempa po historycznym triumfie na Golden Joystick Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło siedem statuetek, wyrównując wyczyn Baldur’s Gate 3 sprzed dwóch lat i potwierdzając, że debiutujące studio potrafi stworzyć jedną z najbardziej poruszających gier ostatnich lat. Twórcy przyznają jednak, że mimo ogromnego sukcesu nie zamierzają zmieniać podejścia do pracy.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 powtarza sukces Baldur’s Gate 3

Nicholas Maxson-Francombe, reżyser artystyczny gry, określił całe doświadczenie jako surrealistyczne. Podkreślił, że ich celem nie były nagrody, a stworzenie dzieła szczerego, emocjonalnego i trafiającego do graczy. Guillaume Broche, szef Sandfall Interactive i współautor scenariusza, zaznaczył, że studio chce dalej opowiadać historie, które w naturalny sposób łączą ludzi – bez kalkulacji i kompromisów. Twórcy deklarują, że pozostaną wierni swoim ideałom i będą stawiać na autentyczność oraz wzruszające opowieści.

Radości nie kryli również aktorzy głosowi. Ben Starr nazwał Expedition 33 „grą stworzoną z miłości”, która miała trafić do niewielkiej grupy odbiorców, a ostatecznie zdobyła globalne uznanie. Aliona Baranova żartowała, że wraz z Devorą Wilde i Jennifer English stały się „talizmanami szczęścia”, bo każda z nich wcześniej przyczyniła się również do sukcesu Baldur’s Gate 3.

Przed Sandfall Interactive kolejne wielkie wydarzenie. Clair Obscur: Expedition 33 ma aż 12 nominacji do The Game Awards 2025, a gala odbędzie się już 11 grudnia. To może być druga – równie historyczna – noc dla francuskiego studia.

