Rekord Baldur’s Gate 3 wyrównany. Sandfall Interactive świętuje i obiecuje, że się nie zmieni

Studio Sandfall Interactive nie zwalnia tempa po historycznym triumfie na Golden Joystick Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło siedem statuetek, wyrównując wyczyn Baldur’s Gate 3 sprzed dwóch lat i potwierdzając, że debiutujące studio potrafi stworzyć jedną z najbardziej poruszających gier ostatnich lat. Twórcy przyznają jednak, że mimo ogromnego sukcesu nie zamierzają zmieniać podejścia do pracy.

Clair Obscur: Expedition 33 powtarza sukces Baldur’s Gate 3

Nicholas Maxson-Francombe, reżyser artystyczny gry, określił całe doświadczenie jako surrealistyczne. Podkreślił, że ich celem nie były nagrody, a stworzenie dzieła szczerego, emocjonalnego i trafiającego do graczy. Guillaume Broche, szef Sandfall Interactive i współautor scenariusza, zaznaczył, że studio chce dalej opowiadać historie, które w naturalny sposób łączą ludzi – bez kalkulacji i kompromisów. Twórcy deklarują, że pozostaną wierni swoim ideałom i będą stawiać na autentyczność oraz wzruszające opowieści.