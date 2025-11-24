Clair Obscur: Expedition 33 – aktor komentuje nominację do The Game Awards

Charlie Cox skromnie oddaje zasługi francuskiemu koledze z planu.
Nowe RPG studia Sandfall stało się jednym z największych zaskoczeń 2025 roku, zdobywając rekordową liczbę nominacji na The Game Awards 2025. Wśród nich znalazły się aż trzy wyróżnienia aktorskie: dla Coxa, Ben Starr oraz Jennifer English. Podczas spotkania z fanami w Meksyku aktor znany m.in. z roli w serialu Daredevil przyznał jednak, że na nominację zapracował ktoś jeszcze.
Clair Obscur: Expedition 33 – kogo Cox uważa za prawdziwego autora występu?
W opublikowanym nagraniu Charlie Cox zwrócił uwagę na pracę Maxence Cazorla, który odpowiadał za większość motion capture Gustave’a i jednocześnie zagrał tę postać w oryginalnej, francuskiej wersji gry.
Aktor podkreślił, że to właśnie Cazorla nadał bohaterowi emocjonalną głębię, która została później uzupełniona angielskim dubbingiem:
Jestem zachwycony tą nominacją. (…) Warto powiedzieć, że niesamowity francuski aktor Maxence Cazorla wykonał prawie całe motion capture tej postaci. Każde wyróżnienie, jakie dostaję, należy się także jemu. Moja praca była tylko częścią procesu.
Słowa Coxa szybko odbiły się szerokim echem wśród graczy, którzy chwalą jego interpretację Gustave’a – jednej z kluczowych postaci w historii gry. Jednocześnie wielu fanów doceniło skromność aktora i docenienie wkładu francuskiego zespołu.