Clair Obscur: Expedition 33 – aktor komentuje nominację do The Game Awards

Mikołaj Berlik
2025/11/24 10:00
Charlie Cox skromnie oddaje zasługi francuskiemu koledze z planu.

Nowe RPG studia Sandfall stało się jednym z największych zaskoczeń 2025 roku, zdobywając rekordową liczbę nominacji na The Game Awards 2025. Wśród nich znalazły się aż trzy wyróżnienia aktorskie: dla Coxa, Ben Starr oraz Jennifer English. Podczas spotkania z fanami w Meksyku aktor znany m.in. z roli w serialu Daredevil przyznał jednak, że na nominację zapracował ktoś jeszcze.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – kogo Cox uważa za prawdziwego autora występu?

W opublikowanym nagraniu Charlie Cox zwrócił uwagę na pracę Maxence Cazorla, który odpowiadał za większość motion capture Gustave’a i jednocześnie zagrał tę postać w oryginalnej, francuskiej wersji gry.

Aktor podkreślił, że to właśnie Cazorla nadał bohaterowi emocjonalną głębię, która została później uzupełniona angielskim dubbingiem:

Jestem zachwycony tą nominacją. (…) Warto powiedzieć, że niesamowity francuski aktor Maxence Cazorla wykonał prawie całe motion capture tej postaci. Każde wyróżnienie, jakie dostaję, należy się także jemu. Moja praca była tylko częścią procesu.

Słowa Coxa szybko odbiły się szerokim echem wśród graczy, którzy chwalą jego interpretację Gustave’a – jednej z kluczowych postaci w historii gry. Jednocześnie wielu fanów doceniło skromność aktora i docenienie wkładu francuskiego zespołu.

Clair Obscur: Expedition 33 walczy o nagrodę w wyjątkowo silnej kategorii. Oprócz trójki z obsady gry nominowani zostali także:

  • Konatsu Kato za Silent Hill f,
  • Troy Baker za Indiana Jones and the Golden Circle,
  • Erika Iishi za Ghost of Yotei.

Rezultaty poznamy już 11 grudnia 2025 roku podczas gali The Game Awards. Każdą kategorię planowaną na wydarzenie znajdziecie tutaj.

Źródło:https://insider-gaming.com/expedition-33-charlie-cox-game-awards-nomination-response/

Tagi:

News
The Game Awards 2025
The Game Awards
nominacje
Sandfall Interactive
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Clair Obscur: Expedition 33
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 11:00
wolff01 napisał:

Już za sam fakt że z premedytacją nie oszpecili aktorów, jak to się obecnie w wielu grach AAA i nie tylko robi, należy się im chyba wyróżnienie... no oczywiście nie mówię o "oszpecaniu" wynikającym z fabuły gry :D

A jakieś przykłady tych "oszpeconych" postaci byłbyś w stanie podać? 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:50

Już za sam fakt że z premedytacją nie oszpecili aktorów, jak to się obecnie w wielu grach AAA i nie tylko robi, należy się im chyba wyróżnienie... no oczywiście nie mówię o "oszpecaniu" wynikającym z fabuły gry :D




