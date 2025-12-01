Poznaliśmy listę samochodów w Gran Turismo 7 Spec 3. Do gry trafi także tor Yas Marina

Aktualizacja Spec III do Gran Turismo 7 zapowiada się na jedną z największych w historii gry. Gracze dostaną przedświąteczny prezent w postaci ogromnego pakietu nowości, który zadebiutuje na początku grudnia i wprowadzi między innymi dwa nowe tory oraz długo wyczekiwane funkcje. Największymi gwiazdami są jednak samochody, a będzie ich aż osiem, czyli najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych aktualizacji.

Gran Turismo 7 Spec III już na początku grudnia

W Spec III każdy znajdzie coś dla siebie, począwszu od najnowszego Ferrari GT3, przez debiutanckiego Polestara 5, a na legendarnym minivanie napędzanym silnikiem Formuły 1 kończąc. Największą sensacją jest powrót Renault Espace F1. Ten szalony projekt powstał w 1994 roku jako akcja promocyjna Renault. Rodzinny Espace otrzymał szerokie nadwozie, ogromne skrzydło i przede wszystkim silnik V10 z mistrzowskiego Williamsa FW14 z sezonu 1992. Auto stało się ikoną dzięki Gran Turismo 2, ale później zniknęło z serii, aż do teraz.