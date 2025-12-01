Poznaliśmy listę samochodów w Gran Turismo 7 Spec 3. Do gry trafi także tor Yas Marina

Na początku grudnia do Gran Turismo 7 trafi osiem nowych samochodów, a także dwa tory wyścigowe.
Aktualizacja Spec III do Gran Turismo 7 zapowiada się na jedną z największych w historii gry. Gracze dostaną przedświąteczny prezent w postaci ogromnego pakietu nowości, który zadebiutuje na początku grudnia i wprowadzi między innymi dwa nowe tory oraz długo wyczekiwane funkcje. Największymi gwiazdami są jednak samochody, a będzie ich aż osiem, czyli najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych aktualizacji.
Gran Turismo 7 Spec III już na początku grudnia
W Spec III każdy znajdzie coś dla siebie, począwszu od najnowszego Ferrari GT3, przez debiutanckiego Polestara 5, a na legendarnym minivanie napędzanym silnikiem Formuły 1 kończąc. Największą sensacją jest powrót Renault Espace F1. Ten szalony projekt powstał w 1994 roku jako akcja promocyjna Renault. Rodzinny Espace otrzymał szerokie nadwozie, ogromne skrzydło i przede wszystkim silnik V10 z mistrzowskiego Williamsa FW14 z sezonu 1992. Auto stało się ikoną dzięki Gran Turismo 2, ale później zniknęło z serii, aż do teraz.
Do gry trafi również Polestar 5, zaznaczając pierwszy występ szwedzkiej marki w Gran Turismo za sprawą partnerstwa z Polyphony Digital. Czterodrzwiowy, elektryczny model o mocy 884 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy. Wśród najważniejszych wzmocnień kategorii GT znajdzie się Ferrari 296 GT3, następca wysłużonego 488 GT3, które ma unowocześnić park maszynowy klasy Gr.3. Obok niego pojawi się także drogowe Ferrari 296 GTB.
Miłośnicy japońskiej motoryzacji otrzymają Mitsubishi FTO Version R Aero Series oraz Nissana Skyline R34 GT-R V-spec N1 w wyjątkowej wersji zmodyfikowanej przez legendarną firmę Mine’s, po raz pierwszy w serii od czasu Gran Turismo 6. Listę uzupełnia nowy, fikcyjny jednomiejscowy bolid F3500-B, generujący 719 KM. Model inspirowany stylistyką wczesnych lat 90. w Formule 1 prawdopodobnie będzie napędzany wolnossącym silnikiem o pojemności 3.5 litra, zgodnym z ówczesnymi regulacjami. Jego cena w grze najpewniej sięgnie kilku milionów kredytów. Dodatkowo, według dwóch oficjalnych teaserów, do garażu powinna trafić także pierwsza generacja Fiata Pandy, czyli kultowego, ekonomicznego hatchbacka, który w Gran Turismo 4 słynął z ekstremalnych możliwości tuningu.
GramTV przedstawia:
Pełna lista potwierdzonych samochodów Gran Turismo 7 Spec III:
Ferrari 296 GT3 (Gr.3)
Ferrari 296 GTB
Fiat Panda (I generacja)
Gran Turismo F3500-B – fikcyjny jednomiejscowy bolid inspirowany F1 z lat 90.
Mine’s Skyline (R34) GT-R V-spec N1
Mitsubishi FTO Version R Aero Series
Polestar 5
Renault Espace F1
Oprócz nowych aut, Spec III doda również dwa tory, a będą nimi Yas Marina oraz Circuit Gilles-Villeneuve. Będą to pierwsze nowe lokacje w Gran Turismo 7 od lipca 2024 roku. W aktualizacji znajdą się także zaawansowany Data Logger, sezonowe Menu Books, nielimitowane zaproszenia do zakupu samochodów oraz szereg innych usprawnień.
Data premiery Gran Turismo 7 Spec III została wyznaczona na 4 grudnia 2025 roku.
