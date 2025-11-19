F1 26 nie powstanie. Electronic Arts szykuje coś w zamian

EA kasuje nową część, ale ma dla graczy inną propozycję.

Electronic Arts ogłosiło, że kolejna odsłona serii, EA Sports F1 26, nie zostanie wydana. Zamiast kontynuowania dotychczasowego corocznego cyklu premier, twórcy zdecydowali się na wprowadzenie „strategicznego resetu” dla franczyzy symulacji wyścigów, rozwijanej przez Codemasters. Celem tej decyzji jest zbudowanie silniejszej przyszłości dla serii. Electronic Arts wstrzymuje premierę F1 26. Nowa era gier F1 zadebiutuje w 2027 W związku z tą zmianą dotychczasowa gra F1 25 otrzyma w nadchodzącym roku płatne rozszerzenie. Ten dodatek ma wprowadzić nowe zespoły, kierowców oraz samochody. Najważniejsze zmiany są jednak przewidziane na 2027 rok.

Wtedy planowana jest bowiem premiera kolejnej odsłony serii, która ma przynieść „odświeżone doświadczenie”. Twórcy obiecują, że nowy tytuł będzie znacząco różnił się od swoich poprzedników pod względem wyglądu, odczuć i sposobu rozgrywki. Zmiany te mają na celu spełnienie długo wyczekiwanych życzeń fanów, oferując wiele wyborów związanych z mechaniką gry. Nowa gra ma również rozwinąć te aspekty, które od lat były uwielbiane przez weteranów franczyzy.

GramTV przedstawia:

Lee Mather, starszy dyrektor kreatywny w Codemasters, zabrał głos w sprawie ogłoszenia, podkreślając, że F1 25 osiągnęło niesamowity sukces, napędzany energią samego sportu i ogromną pasją jego fanów. Mather zapewnił o pełnym zaangażowaniu studia w wieloletni plan rozwoju serii EA Sports F1. Stwierdził on, że dynamiczny rozwój Formuły 1 na torze i poza nim stworzył idealny moment, aby spojrzeć w przyszłość i budować ją od nowa. F1 25 okazało się ogromnym sukcesem, napędzanym pasją fanów oraz energią samego sportu. Przy rosnącym rozpędzie Formuły 1 – zarówno na torze, jak i poza nim – to idealny moment, aby spojrzeć w przyszłość i zacząć budować kolejne etapy rozwoju. Jesteśmy w pełni zaangażowani w serię EA Sports F1. Nasz wieloletni plan rozwija tegoroczne emocje dzięki rozszerzeniu na 2026 rok i całkowitemu przekształceniu doświadczenia F1 na 2027, by dostarczyć graczom na całym świecie jeszcze więcej – na każdym poziomie. Ogłoszenie ma miejsce w kontekście znaczących zmian w Electronic Arts. Wydawca jest w trakcie przejęcia przez konsorcjum złożone z funduszy inwestycyjnych, w tym PIF, Affinity Partners oraz Silver Lake, w ramach transakcji o wartości 55 miliardów dolarów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



