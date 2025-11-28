Assetto Corsa Rally z comiesięcznymi aktualizacjami. Twórcy odpowiadają na zarzuty wobec odcinków specjalnych

Poznaliśmy więcej szczegółów na temat podejścia twórców Assetto Corsa Rally do kolejnych aktualizacji.
Assetto Corsa Rally będzie otrzymywać comiesięczne aktualizacje w trakcie fazy Wczesnego Dostępu, począwszy od grudnia. Twórcy potwierdzili, że w planach są nowe treści, poprawki błędów oraz usprawnienia sprzętowe. Te informacje ujawniono podczas oficjalnego Q&A na Discordzie Assetto Corsa, gdzie dyrektor gry, Irvin Zonca poinformował, że pierwsza większa aktualizacja pojawi się już w przyszłym miesiącu i będzie zawierać między innymi poprawki dotyczące obsługi sprzętu.
Nowe wieści odnośnie AC Rally
Irvin Zonca poinformował:
Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż naszym obecnym planem jest wprowadzanie aktualizacji co miesiąc. Zaczniemy w grudniu, potem w styczniu. W każdej aktualizacji znajdzie się mieszanka różnych elementów – nowe treści, funkcje, ulepszenia oraz poprawki błędów. W zależności od cyklu produkcyjnego możemy opuścić jeden miesiąc, a w innym podwoić liczbę aktualizacji. Jeśli jakaś łatka się opóźni, przeniesiemy jej zawartość do następnego wydania.
W grudniowej aktualizacji pojawią się istotne poprawki dla użytkowników kierownic, w tym rozwiązanie problemów z identyfikacją sprzętu, które występują w wersji 0.1. Posiadacze gamepadów będą musieli poczekać nieco dłużej na większe zmiany. Zonca kontynuuje:
Chcemy ulepszyć filtr wejściowy dla kontrolerów, aby ułatwić rozgrywkę graczom, którzy preferują taki sposób sterowania. Na ten moment nie mamy ETA, ale planujemy wprowadzić stronę opcji, która pozwoli graczom precyzyjnie dostosować parametry sterowania.
Zonca dodał również, że rozbudowane ustawienia kontrolera są konieczne z myślą o przyszłej premierze na konsolach, gdzie wielu graczy korzysta głównie z gamepadów. Choć szczegóły grudniowych nowości nie zostały ujawnione, twórca potwierdził, że w produkcji jest Skoda Fabia RS Rally2, a także zimowa droga górska, co może sugerować odcinki inspirowane rajdem Monte Carlo.
Jednym z najbardziej wyróżniających elementów Assetto Corsa Rally są laserowo skanowane trasy, co jest pierwszym takim rozwiązaniem w historii rajdówek (pomijając mody). Dzięki temu każdy OS ma wiernie odwzorowaną nawierzchnię, jednak część społeczności obawiała się, że ta technologia wydłuża prace nad grą, szczególnie że aktualny Wczesny Dostęp oferuje zaledwie cztery OS-y o łącznej długości 33 km. Zonca uspokoił fanów, zapewniając, że laserowe skanowanie nie spowalnia procesu produkcji:
Laser scanning nie jest dla nas żadnym problemem. To nie sprawia, że tracimy więcej czasu.
Dodał, że skanowaniem zajmuje się zewnętrzny partner, a mianowicie firma VIGEA, co znacząco odciąża główny zespół Supernova Studios. Partner odpowiada za skanowanie i przygotowanie chmur punktów, natomiast Supernova zajmuje się ich implementacją, modelowaniem otoczenia i tworzeniem finalnych tras. Zonca porównał to z wcześniejszymi projektami, takimi jak WRC czy Sebastien Loeb Rally Evo, gdzie opierano się na nagraniach i materiałach referencyjnych:
To nie jest szybciej, to po prostu inny proces.
Mimo outsourcingu wyzwaniem pozostaje wielkość zespołu, bowiem nad grą pracuje mniej niż 30 osób:
Skupiamy się na tworzeniu większej liczby tras, ale nasze tempo zależy od rozmiaru zespołu. Nie jesteśmy tak duzi jak niektóre wcześniejsze studia.
Cel Supernova Studios to około 130 km odcinków specjalnych do końca fazy Wczesnego Dostępu, a wraz z wersjami odwróconymi, da to około 260 km. Zonca zasugerował jednak, że na tym się nie skończy:
Po zakończeniu Early Access zamierzamy wciąż dodawać nową zawartość. Nie zatrzymamy się. Assetto Corsa Rally jest dla nas projektem z pasji i jesteśmy w pełni zaangażowani.
