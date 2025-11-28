Assetto Corsa Rally z comiesięcznymi aktualizacjami. Twórcy odpowiadają na zarzuty wobec odcinków specjalnych

Assetto Corsa Rally będzie otrzymywać comiesięczne aktualizacje w trakcie fazy Wczesnego Dostępu, począwszy od grudnia. Twórcy potwierdzili, że w planach są nowe treści, poprawki błędów oraz usprawnienia sprzętowe. Te informacje ujawniono podczas oficjalnego Q&A na Discordzie Assetto Corsa, gdzie dyrektor gry, Irvin Zonca poinformował, że pierwsza większa aktualizacja pojawi się już w przyszłym miesiącu i będzie zawierać między innymi poprawki dotyczące obsługi sprzętu.

Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż naszym obecnym planem jest wprowadzanie aktualizacji co miesiąc. Zaczniemy w grudniu, potem w styczniu. W każdej aktualizacji znajdzie się mieszanka różnych elementów – nowe treści, funkcje, ulepszenia oraz poprawki błędów. W zależności od cyklu produkcyjnego możemy opuścić jeden miesiąc, a w innym podwoić liczbę aktualizacji. Jeśli jakaś łatka się opóźni, przeniesiemy jej zawartość do następnego wydania.

W grudniowej aktualizacji pojawią się istotne poprawki dla użytkowników kierownic, w tym rozwiązanie problemów z identyfikacją sprzętu, które występują w wersji 0.1. Posiadacze gamepadów będą musieli poczekać nieco dłużej na większe zmiany. Zonca kontynuuje:

Chcemy ulepszyć filtr wejściowy dla kontrolerów, aby ułatwić rozgrywkę graczom, którzy preferują taki sposób sterowania. Na ten moment nie mamy ETA, ale planujemy wprowadzić stronę opcji, która pozwoli graczom precyzyjnie dostosować parametry sterowania.

Zonca dodał również, że rozbudowane ustawienia kontrolera są konieczne z myślą o przyszłej premierze na konsolach, gdzie wielu graczy korzysta głównie z gamepadów. Choć szczegóły grudniowych nowości nie zostały ujawnione, twórca potwierdził, że w produkcji jest Skoda Fabia RS Rally2, a także zimowa droga górska, co może sugerować odcinki inspirowane rajdem Monte Carlo.

Jednym z najbardziej wyróżniających elementów Assetto Corsa Rally są laserowo skanowane trasy, co jest pierwszym takim rozwiązaniem w historii rajdówek (pomijając mody). Dzięki temu każdy OS ma wiernie odwzorowaną nawierzchnię, jednak część społeczności obawiała się, że ta technologia wydłuża prace nad grą, szczególnie że aktualny Wczesny Dostęp oferuje zaledwie cztery OS-y o łącznej długości 33 km. Zonca uspokoił fanów, zapewniając, że laserowe skanowanie nie spowalnia procesu produkcji: