Matt Damon nie ma wątpliwości. Odyseja to najważniejszy film w jego karierze

Jakub Piwoński
2026/01/16 10:30
Widowisko wejdzie do kin latem tego roku.

Niedawno informowaliśmy o tym, jak Matt Damon wspominał współpracę z Clintem Eastwoodem, podkreślając jej znaczenie dla swojej kariery. Teraz aktor rzuca światło na kolejny przełomowy projekt w jego karierze. W wywiadach promujących Odyseję Christophera Nolana Damon nie kryje, że udział w tym filmie był dla niego doświadczeniem wyjątkowym – być może najważniejszym w całej dotychczasowej pracy.

Matt Damon
Matt Damon

Odyseja najważniejszym filmem w karierze Matta Damona?

Aktor, znany z takich produkcji jak Szeregowiec Ryan, Infiltracja, czy serii o Jasonie Bournie, w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nazwał pracę nad Odyseją „szczytem swojej kariery”. Zdjęcia realizowano m.in. w Grecji, Maroku i we Włoszech, a sama produkcja – jak przystało na Nolana – była niezwykle ambitna. Aktor, co podkreślił wcześniej, przeszedł sporą metamorfozę fizyczną.

Fantastycznie. Tak, to był absolutnie szczyt mojej kariery. Uwielbiałem każdą minutę. Po prostu to uwielbiałem.

Aktor opowiedział również o wizycie Bena Afflecka i jego dzieci na planie, gdzie kręcono widowiskowe sceny sztormu. Affleck wspominał: „Tak właśnie kręcono filmy w Hollywood, kiedy były to wielkie, epickie produkcje Davida Leana”, chwaląc Nolana za powagę i podejście do pracy. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron i Robert Pattinson. Odyseja trafi do kin 17 lipca. Warto dodać, że już dziś na Netflixie debiutuje film Łup z udziałem Matta Damona i Bena Afflecka.

Źródło:https://movieweb.com/matt-damon-action-epic-the-odyssey-pinnacle-of-career/

Popkultura
aktor
Christopher Nolan
matt damon
Odyseja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




