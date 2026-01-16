Matt Damon nie ma wątpliwości. Odyseja to najważniejszy film w jego karierze

Niedawno informowaliśmy o tym, jak Matt Damon wspominał współpracę z Clintem Eastwoodem, podkreślając jej znaczenie dla swojej kariery. Teraz aktor rzuca światło na kolejny przełomowy projekt w jego karierze. W wywiadach promujących Odyseję Christophera Nolana Damon nie kryje, że udział w tym filmie był dla niego doświadczeniem wyjątkowym – być może najważniejszym w całej dotychczasowej pracy.

Odyseja najważniejszym filmem w karierze Matta Damona?

Aktor, znany z takich produkcji jak Szeregowiec Ryan, Infiltracja, czy serii o Jasonie Bournie, w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nazwał pracę nad Odyseją „szczytem swojej kariery”. Zdjęcia realizowano m.in. w Grecji, Maroku i we Włoszech, a sama produkcja – jak przystało na Nolana – była niezwykle ambitna. Aktor, co podkreślił wcześniej, przeszedł sporą metamorfozę fizyczną.