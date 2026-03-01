Zaloguj się lub Zarejestruj

Takiej nowej roli odtwórcy Gandalfa nikt się nie spodziewał. Poprowadził go reżyser Ocean’s Eleven

Jakub Piwoński
2026/03/01 15:50
0
0

The Christophers przenosi widza w świat sztuki.

Ian McKellen, którego fani znają przede wszystkim z roli Gandalfa w kultowej trylogii Władca Pierścieni, powraca na ekran w zupełnie nowym kontekście. Aktor wciela się w Juliana Sklara, uznanego malarza, w filmie The Christophers, najnowszym projekcie Stevena Soderbergha, reżysera znanego z przebojowej serii Ocean’s Eleven oraz eksperymentalnych dramatów takich jak Unsane.

The Christophers
The Christophers

The Christophers – Ian McKellen w nowej roli

The Christophers przenosi widza w świat sztuki, fałszerstw i rodzinnych sekretów. Julian Sklar, stojący u kresu swojej twórczej kariery, staje się celem spadkobierców, którzy planują dokończyć jego niedokończone dzieła i sprzedać je jako oryginały. W tym misternym planie uczestniczy Lori, była artystka zajmująca się renowacją obrazów, która podając się za asystentkę, zostaje wciągnięta w sieć kłamstw, manipulacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Produkcja była już prezentowana na festiwalu TIFF, gdzie wzbudziła jednak mieszane reakcje. Krytycy chwalili McKellena i Michaelę Coel za wyraziste kreacje oraz inteligentne dialogi, choć nie brakowało uwag o teatralnym tonie i powolnym rytmie narracji. Reżyser Soderbergh, znany z gry konwencjami gatunków i kameralnych eksperymentów formalnych, tym razem postawił na intymną, intrygującą opowieść, w której każdy bohater prowadzi własną grę o władzę i pieniądze.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz odpowiada Ed Solomon, który wcześniej pracował nad filmami łączącymi humor i napięcie. Premiera The Christophers w USA odbędzie się 10 kwietnia 2026 roku w kinach w Nowym Jorku i Los Angeles, a następnie film trafi do szerszej dystrybucji. Polska data wciąż pozostaje nieznana, ale zwiastun już zdradza, że McKellen znów pokazuje pełnię swojego aktorskiego kunsztu, tym razem w świecie sztuki i intryg, dalekim od epickich bitew Śródziemia.

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
popkultura
aktor
Steven Soderbergh
Ian McKellen
nowy film
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112