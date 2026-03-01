Takiej nowej roli odtwórcy Gandalfa nikt się nie spodziewał. Poprowadził go reżyser Ocean’s Eleven

Ian McKellen, którego fani znają przede wszystkim z roli Gandalfa w kultowej trylogii Władca Pierścieni, powraca na ekran w zupełnie nowym kontekście. Aktor wciela się w Juliana Sklara, uznanego malarza, w filmie The Christophers, najnowszym projekcie Stevena Soderbergha, reżysera znanego z przebojowej serii Ocean’s Eleven oraz eksperymentalnych dramatów takich jak Unsane.
The Christophers – Ian McKellen w nowej roli
The Christophers przenosi widza w świat sztuki, fałszerstw i rodzinnych sekretów. Julian Sklar, stojący u kresu swojej twórczej kariery, staje się celem spadkobierców, którzy planują dokończyć jego niedokończone dzieła i sprzedać je jako oryginały. W tym misternym planie uczestniczy Lori, była artystka zajmująca się renowacją obrazów, która podając się za asystentkę, zostaje wciągnięta w sieć kłamstw, manipulacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
Produkcja była już prezentowana na festiwalu TIFF, gdzie wzbudziła jednak mieszane reakcje. Krytycy chwalili McKellena i Michaelę Coel za wyraziste kreacje oraz inteligentne dialogi, choć nie brakowało uwag o teatralnym tonie i powolnym rytmie narracji. Reżyser Soderbergh, znany z gry konwencjami gatunków i kameralnych eksperymentów formalnych, tym razem postawił na intymną, intrygującą opowieść, w której każdy bohater prowadzi własną grę o władzę i pieniądze.
Za scenariusz odpowiada Ed Solomon, który wcześniej pracował nad filmami łączącymi humor i napięcie. Premiera The Christophers w USA odbędzie się 10 kwietnia 2026 roku w kinach w Nowym Jorku i Los Angeles, a następnie film trafi do szerszej dystrybucji. Polska data wciąż pozostaje nieznana, ale zwiastun już zdradza, że McKellen znów pokazuje pełnię swojego aktorskiego kunsztu, tym razem w świecie sztuki i intryg, dalekim od epickich bitew Śródziemia.
