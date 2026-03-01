Takiej nowej roli odtwórcy Gandalfa nikt się nie spodziewał. Poprowadził go reżyser Ocean’s Eleven

Ian McKellen, którego fani znają przede wszystkim z roli Gandalfa w kultowej trylogii Władca Pierścieni, powraca na ekran w zupełnie nowym kontekście. Aktor wciela się w Juliana Sklara, uznanego malarza, w filmie The Christophers, najnowszym projekcie Stevena Soderbergha, reżysera znanego z przebojowej serii Ocean’s Eleven oraz eksperymentalnych dramatów takich jak Unsane.

The Christophers – Ian McKellen w nowej roli

The Christophers przenosi widza w świat sztuki, fałszerstw i rodzinnych sekretów. Julian Sklar, stojący u kresu swojej twórczej kariery, staje się celem spadkobierców, którzy planują dokończyć jego niedokończone dzieła i sprzedać je jako oryginały. W tym misternym planie uczestniczy Lori, była artystka zajmująca się renowacją obrazów, która podając się za asystentkę, zostaje wciągnięta w sieć kłamstw, manipulacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.