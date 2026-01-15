Matt Damon został sprowadzony do parteru przez Clinta Eastwooda: „Chcesz marnować innym czas?”

Czasem zapominamy, że to, co widzimy w filmie, jest często wynikiem długiego procesu twórczego, powtarzanych scen, nerwowego montażu. Ale najwyraźniej jest jeden twórca, który doskonale wie, co chce osiągnąć w danym ujęciu i nie potrzebuje do tego wielu dubli. W podcaście Conan O’Brien Needs a Friend aktor, którego w tym roku zobaczymy w filmie Odyseja, opowiedział zabawną anegdotę o swoim pierwszym dniu na planie filmu Clinta Eastwooda i sposobie, w jaki legendarny reżyser podchodził do ujęć.

Matt Damon wspomina pracę z Clintem Eastwoodem

Przypomnijmy, że Matt Damon wystąpił w dwóch filmach Clinta Eastwooda – Invictus - Niepokonany (2009) i Medium (2010). Aktor wspomniał swój pierwszy dzień na planie i konfrontację z legendarnym reżyserem. „Grałem południowoafrykańskiego rugbystę, a to naprawdę trudny akcent” – zaczął Damon, przypominając przygotowania do roli Francois’a Pienaara. „Spędziłem sześć miesięcy z trenerem dialektu. [Trener] przychodził od 9 do 17, od poniedziałku do piątku. To była ciężka praca”.