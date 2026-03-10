Arnold Schwarzenegger wróci jako Conan. Reżyser Mission: Impossible nakręci trzecią odsłonę mrocznej serii fantasy

Wśród mrocznych fantasy ten film nie ma sobie równych. To hit lat 80. i wielkie otwarcie kariery tego aktora. Po wielu latach spekulacji i przebywania w sferze marzeń fanów, trzecia odsłona cyklu Conan w końcu może powstać.

Arnold Schwarzenegger jakiś czas temu entuzjastycznie wypowiadał się o powrocie do serii Predator. Najwyraźniej to nie jedyna ikoniczna rola jaką ponownie odtworzy. Słynny aktor ponownie sięgnie po miecz. Schwarzenegger ujawnił, że trwają prace nad nowym filmem z serii zapoczątkowanej przez Conana Barbarzyńcę. Co więcej, film ma już swego twórcę. Wszystko wskazuje na to, że to marzenie fanów faktycznie się ziści. Arnold Schwarzenegger wróci jako Conan Za scenariusz i reżyserię filmu pt. King Conan ma odpowiadać Christopher McQuarrie, twórca czterech ostatnich części serii Mission: Impossible. Projekt powstaje dla 20th Century Studios i ma być powrotem do jednej z najbardziej ikonicznych ról w karierze Schwarzeneggera.

Warto podkreślić, że postać Conana była dla aktora jednym z pierwszych wielkich kroków w Hollywood. Schwarzenegger wcielił się w barbarzyńcę w filmie z 1982 roku oraz w jego kontynuacji Conan Niszczyciel z 1984 roku. Oba tytuły powstały na podstawie opowiadań Roberta E. Howarda i z czasem zyskały status klasyki kina fantasy. Szczególnie tego z dopiskiem “dark”. Informację o powrocie do roli aktor ogłosił podczas Arnold Sports Festival w Columbus w stanie Ohio. Przy okazji zdradził również zarys fabuły. W King Conan bohater ma być już doświadczonym władcą, który od czterech dekad rządzi swoim królestwem. Spokój nie potrwa jednak długo – Conan zostaje stopniowo odsunięty od władzy, co prowadzi do konfliktu i zmusza go do ponownej walki o swoje miejsce.

78-letni Schwarzenegger jest zaangażowany w projekt. Zapowiada historię pełną przemocy, magii i fantastycznych stworzeń: To wspaniała historia, w której Conan przez 40 lat był królem [jako] król, popada w samozadowolenie, a teraz zostaje powoli wyrzucony z królestwa. Potem oczywiście dochodzi do konfliktu, a potem jakoś wraca, a potem jest całe mnóstwo szaleństwa, przemocy, magii i potworów. Oczywiście, są też wszystkie efekty specjalne, a studia filmowe mają mnóstwo pieniędzy, żeby te filmy były naprawdę duże. Z niecierpliwością czekam więc na wszystkie te projekty. Hollywood od lat próbowało przywrócić aktora do tej roli. Nic jednak z tego wtedy nie wyszło. Ale teraz może się to zmienić. 20th Century Studios przez ostatni rok starało się uporządkować kwestie praw do postaci, aby w końcu ruszyć z produkcją nowego filmu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, King Conan może stać się długo wyczekiwanym powrotem jednego z najbardziej kultowych bohaterów kina fantasy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









