Matt Damon przełamał własne granice dla roli Odyseusza. Aktor schudł do roli kilkanaście kilogramów

Aktor nie był nigdy tytanem przemiany i przygotowania do roli. Ale Nolanowi nie odmówił.

„Nie ważyłem tyle od czasów szkoły średniej” – przyznaje Matt Damon, który po raz pierwszy otwarcie mówi o fizycznym przygotowaniu do roli Odyseusza w filmie Odyseja. Aktor schudł do roli w filmie aż kilkanaście kilogramów, co wymagało od niego nie tylko dyscypliny, ale i radykalnych zmian w codziennym życiu.

Odyseja – Matt Damon zdradza kulisy swojej fizycznej przemiany

Matt Damon nigdy nie był znany z ekstremalnych przemian fizycznych dla ról ani nie praktykuje Metody Stanisławskiego. W Hollywood są aktorzy, którzy mają w tym zakresie o wiele większe doświadczenie – jak choćby Christian Bale. Ale jak sam przyznaje Damon, dla Christophera Nolana był gotów na coś, czego dotąd nie próbował. Aktor postanowił wziąć sobie do serca jego zalecenia. W podcaście New Heights zdradził: