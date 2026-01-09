Zaloguj się lub Zarejestruj

Matt Damon przełamał własne granice dla roli Odyseusza. Aktor schudł do roli kilkanaście kilogramów

Jakub Piwoński
2026/01/09 13:30
Aktor nie był nigdy tytanem przemiany i przygotowania do roli. Ale Nolanowi nie odmówił.

Nie ważyłem tyle od czasów szkoły średniej” – przyznaje Matt Damon, który po raz pierwszy otwarcie mówi o fizycznym przygotowaniu do roli Odyseusza w filmie Odyseja. Aktor schudł do roli w filmie aż kilkanaście kilogramów, co wymagało od niego nie tylko dyscypliny, ale i radykalnych zmian w codziennym życiu.

Odyseja – Matt Damon zdradza kulisy swojej fizycznej przemiany

Matt Damon nigdy nie był znany z ekstremalnych przemian fizycznych dla ról ani nie praktykuje Metody Stanisławskiego. W Hollywood są aktorzy, którzy mają w tym zakresie o wiele większe doświadczenie – jak choćby Christian Bale. Ale jak sam przyznaje Damon, dla Christophera Nolana był gotów na coś, czego dotąd nie próbował. Aktor postanowił wziąć sobie do serca jego zalecenia. W podcaście New Heights zdradził:

Christopher Nolan chciał, żebym wyglądał szczupło, a jednocześnie zachował siłę. Brzmi dziwnie, ale udało się.

Aby osiągnąć efekt, aktor całkowicie zrezygnował z glutenu i poświęcał codziennie czas na intensywne treningi. Waga spadła z około 85–90 kg do nieco ponad 75 kg, a każda scena była częścią wymagającego planu dnia, który podporządkowany był kondycji fizycznej. Damon przyznaje, że po zakończeniu zdjęć postanowił nie wracać do dawnych przyzwyczajeń żywieniowych.

Skończyłem z glutenem na dobre. Nawet piwo bezglutenowe musiałem wypróbować, ale nie jestem pewien, czy mi smakuje. To chyba dobry znak.

To pierwszy raz, gdy gwiazdor tak otwarcie pokazuje kulisy swojej przemiany fizycznej, podkreślając, że przygotowanie do roli wymaga nie tylko talentu, ale i ogromnej wytrwałości. Z pewnością ten aspekt pomógł mu w budowaniu portretu Odyseusza. Film Odyseja zadebiutuje 17 lipca. Wcześniej ujawnialiśmy pierwszy zwiastun widowiska, określanego jako największe w dorobku Nolana.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:46

Też bym wziął jakąś rolę.

Dla mnie synonimem sukcesu jest Chris Pratt i jego przemiana.

Zaś Christian Bale w Mechaniku (2004) to już niemal aktorska patologia :-) (w Batmanie był zaś "za duży" do kostiumu)




