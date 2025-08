Mass Effect 5 to dopiero początek? BioWare ma pracować nad kilkoma nowymi grami z serii

Studio pracuje nad przyszłymi doświadczeniami z serii Mass Effect.

To sformułowanie wywołało falę spekulacji wśród fanów, że BioWare może pracować nad więcej niż jednym projektem w ramach franczyzy. Czy oznacza to, że w produkcji są kolejne gry z uniwersum? Możliwe. Czy może to być po prostu niezobowiązujące stwierdzenie, mające na celu przyciągnięcie kandydatów zainteresowanych długofalową współpracą przy marce? Również jest to bardzo możliwe.