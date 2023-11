Mass Effect 5 na pierwszym plakacie. Poznajcie bohaterkę i nowe szczegóły

Wczoraj wszyscy fani Mass Effect obchodzili N7 Day, wielkie święto popularnej serii gier od BioWare. Z tej okazji studio wypuściło pierwszy oficjalny film pochodzący z piątej odsłony serii. Trwający zaledwie 35 sekund materiał zaprezentował nową bohaterkę, która zmierza hangarem do wyjścia, trzymając broń w ręku. Niestety wciąż nie znamy tożsamości postaci, której twarz została ukryta pod hełmem. Jedyne co o niej wiemy, to że jest najwyższą rangą żołnierzem Przymierza Systemów.

Mass Effect 5 – pierwszy plakat przynosi sporo niespodzianek

Oprócz krótkiego zwiastuna pojawił się także plakat prezentujący postać w całej okazałości. Najwidoczniej będzie to główna protagonistka gry, a BioWare rozpoczęło promowanie Mass Effect 5 od żeńskiej wersji bohaterki. W dolnej części płaszcza umieszczono grafikę z jakiegoś klubu, która przynosi wiele niespodzianek. Gracze już odkryli, że widać na nim dwóch krogan, a także tajemniczą postać, przypominającą Getha w kombinezonie ochronnym. Po prawej stronie możemy dojrzeć również turianina, który przypomina Garrusa.

