Mass Effect 5 z tajemniczym filmem. BioWare świętuje N7 Day i ujawnia potencjalny tytuł

Najbardziej zastanawiającym jest urwany fragment, który rozpoczyna się od litery „S”. Możemy jedynie przypuszczać, że deweloper wspomina o Shepardzie, protagoniście trylogii Mass Effect.

Każdego 7 listopada wszyscy – twórcy, superfani, zwykli fani i tak jakby fani – świętują (i spekulują!) z powodu gier, historii i społeczności, dzięki którym seria Mass Effect jest wyjątkowa. To dowód na długotrwałą popularność tego uniwersum i zamieszkujących je postaci. Po jedenastu latach dni N7 i szesnastu latach Mass Effect marka nadal inspiruje nasz zespół i każdego dnia daje nam możliwość tworzenia kolejnych przygód. Niezależnie od tego, czy jest to jedna z wielu osób, będąca z serią od samego początku, czy też ktoś, kto niedawno dołączył do BioWare, wszyscy mamy niesamowite szczęście, że możemy urzeczywistnić tę przyszłość.

Ten proces jest zarówno satysfakcjonujący, jak i wymagający. Przez lata zadawaliśmy sobie wiele z tych samych pytań, które wy sami nam zadawaliście! Co się stało ze wszystkimi, których znacie i kochacie w tych grach? Kto naprawdę zginął? Kto z kim doczekał się dzieci? Jak brzmi kwilenie dziecka volusa? A co z galaktykami? I te zakończenia! Co do diaska stało się z naszą uczoną Asari pełniącą obowiązki Handlarza Cieni? Co z S… Nieważne, wiecie o co chodzi. Oczywiście są też odpowiedzi na te pytania, ale musicie poczekać, by je poznać. A wszystko, co ujawnimy, nie będzie łatwe do znalezienia, zgodnie z tradycją #N7Day.

Ale serio… Dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co możemy zrobić dzięki wam. Podchodzimy do przyszłości tego uniwersum z wdzięcznością i głębokim szacunkiem. Z szacunkiem dla was – społeczności. Szacunkiem dla waszej miłości i poświęcenia. Szacunkiem dla historii i opowieści stworzonych przez was i dla postaci, które kochacie. I z szacunkiem dla przyszłości, bo mamy możliwość zrobić coś wielkiego i wspaniałego – dla was.

Do następnego razu… I wesołego Dnia N7!