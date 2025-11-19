Mass Effect 3 odzyskał legendarny element, który został skasowany przez BioWare. Fani poczują się jak przy ogrywaniu pierwszej części

Modder przywrócił skasowaną z gry funkcję, która obecna była już w pierwszym Mass Effect.

Mass Effect 3 w wersji zremasterowanej właśnie zyskał ciekawy dodatek, który może sprawić wiele radości u weteranów serii. Mod o nazwie Glorious Elevators opracowany przez twórcę Linkenski, przywraca do gry kultowe przejazdy windą inspirowane pierwszą odsłoną cyklu.

Mass Effect 3 zyskało system wind znany z pierwszej części serii

Autor projektu przypomina, że w początkowych etapach produkcji Mass Effect 3 istniała w pełni działająca winda. Ostatecznie usunięto ją, ponieważ ograniczenia konsol poprzedniej generacji zmuszały twórców do intensywnych cięć w trakcie optymalizacji. Dziś, gdy Mass Effect: Edycja legendarna działa na znacznie mocniejszym sprzęcie, nie ma już takiej potrzeby.