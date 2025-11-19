Zaloguj się lub Zarejestruj

Mass Effect 3 odzyskał legendarny element, który został skasowany przez BioWare. Fani poczują się jak przy ogrywaniu pierwszej części

Radosław Krajewski
2025/11/19 13:30
0
0

Modder przywrócił skasowaną z gry funkcję, która obecna była już w pierwszym Mass Effect.

Mass Effect 3 w wersji zremasterowanej właśnie zyskał ciekawy dodatek, który może sprawić wiele radości u weteranów serii. Mod o nazwie Glorious Elevators opracowany przez twórcę Linkenski, przywraca do gry kultowe przejazdy windą inspirowane pierwszą odsłoną cyklu.

Mass Effect
Mass Effect

Mass Effect 3 zyskało system wind znany z pierwszej części serii

Autor projektu przypomina, że w początkowych etapach produkcji Mass Effect 3 istniała w pełni działająca winda. Ostatecznie usunięto ją, ponieważ ograniczenia konsol poprzedniej generacji zmuszały twórców do intensywnych cięć w trakcie optymalizacji. Dziś, gdy Mass Effect: Edycja legendarna działa na znacznie mocniejszym sprzęcie, nie ma już takiej potrzeby.

Wspaniałe windy powracają do Mass Effect nie tylko w pierwszej części.

Oryginalnie Mass Effect 3 miało działającą windę aż do końcowych etapów produkcji. Ponieważ gra była ograniczona możliwościami PS3 i Xbox 360 nie dało się jej bardziej zoptymalizować a czasy ładowania stały się równie znane jak w pierwszym Mass Effect.

Modyfikacja przywraca windy między innymi na pokładzie Normandii. Zamiast standardowego ekranu ładowania gracze mogą obserwować krótką podróż wewnątrz windy w czasie przypominającym rzeczywiste działanie tego mechanicznego elementu, czyli dokładnie tak, jak było to w pierwszym Mass Effect.

GramTV przedstawia:

Choć może wydawać się to drobiazgiem, projekt zyskał sympatię fanów doceniających dbałość o szczegóły. To także ukłon w stronę specyficznego klimatu pierwszej części serii, gdzie przejazdy windą często pełniły rolę okazji do rozmów między bohaterami.

To lepsze niż windy z ME1 i dodaje Mass Effect 3 jeszcze większej płynności i elegancji. Dlatego to absolutnie obowiązkowa modyfikacja – dodał autor moda.

Glorious Elevators to najnowszy element w dorobku Linkenski, który wcześniej przywrócił oryginalną strukturę starcia z Sarenem w Mass Effect: Edycja legendarna oraz wprowadził kilka bardziej humorystycznych modyfikacji. Mod z windą pobierzecie w tym miejscu.

Warto przypomnieć, że obecnie BioWare pracuje nad Mass Effect 5. Podczas niedawnego N7 Day studio potwierdziło, że produkcja gry przebiega sprawnie, a także ujawniono kilka nowych informacji o szykowanej przez Amazona serialowej ekranizacji gry. Niedługo później fani odkryli zagadkę umieszczoną we wpisie, z której dowiedzieliśmy się, że jednym z wątków nowej gry będzie wewnętrzna wojna Krogan.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/mass-effect/mass-effect-3-redeemed-to-glory-as-modder-puts-its-me1-style-elevator-back-in/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

