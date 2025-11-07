Mass Effect 5 nadal powstaje. BioWare potwierdza dalsze prace i ujawnia, że serial od Amazona nie będzie ekranizacją trylogii

Studio nie zapomniało o N7 Day i podało nowe informacje o nadchodzącej grze, a także serialowej adaptacji od Amazona.
Podczas tegorocznego święta N7 Day studio BioWare potwierdziło, że nowa gra z serii Mass Effect nadal znajduje się produkcji. Mike Gamble, producent wykonawczy marki, opublikował wpis skierowany do społeczności, w którym podkreślił, że zespół skupia się w pełni na nadchodzącej odsłonie i nie planuje w najbliższym czasie dzielić się szczegółami.
Mass Effect – BioWare ujawnia nowe szczegóły o piątej części i serialu od Amazona
Prawda jest taka, że ostatnie kilka lat było dla BioWare niezwykle intensywnym okresem. Obecnie jednak zespół w pełni skupia się wyłącznie na Mass Effect. Przed nami ogrom wszechświata do ogarnięcia, mnóstwo funkcji do stworzenia i wiele romansów do rozgryzienia. Jesteśmy podekscytowani tym, nad czym pracujemy, i obiecujemy: kiedy nadejdzie właściwy moment, pokażemy coś, co dostarczy wam mnóstwo frajdy. – napisał Gamble.
Producent odniósł się również do licznych plotek, które pojawiły się w ostatnich tygodniach, dotyczących przejęcia EA, a także przyszłości marki Mass Effect. Jak zaznaczył, zarówno BioWare, jak i Electronic Arts pozostają w pełni zaangażowani w rozwijanie uniwersum, a fani mogą być pewni, że kolejne historie z tego świata jeszcze nadejdą.
Słyszymy wasze spekulacje i wiemy, jak bardzo zależy wam na przyszłości serii. Dlatego chcę jasno powiedzieć: nowa gra powstaje, a my robimy wszystko, by spełnić oczekiwania społeczności – dodał.
Co ciekawe, Gamble wspomniał również o serialowej adaptacji marki, nad którą BioWare współpracuje z Amazon Studios:
Nie mówiłem o tym dotąd zbyt wiele, ale możecie już słyszeć o naszym partnerstwie z Amazonem. Jesteśmy zachwyceni tym, co tworzy tamtejszy zespół scenarzystów. Pokój scenopisarski działa pełną parą, a my dopracowujemy, jak projekt wpisuje się w kanon Mass Effect i w stosunku do nowej gry – ujawnił producent.
Nowy serial ma opowiadać zupełnie nową historię, osadzoną po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. BioWare potwierdza, że nie będzie to powtórzenie losów komandora Sheparda.
To nie będzie opowieść o Shephardzie. W końcu to wasza historia, prawda? – podkreślił Gamble.
Studio przygotowało również dodatkowe atrakcje z okazji N7 Day, w tym nowe gadżety, darmowe przedmioty w grach Apex Legends i Skate, a także specjalne publikacje w mediach społecznościowych.
Choć BioWare nie zdradziło żadnych konkretów dotyczących fabuły czy daty premiery, najnowsze wieści potwierdzają jedno, Mass Effect żyje i ma przed sobą ekscytującą przyszłość. Nie tylko w branży gier, ale również tej serialowej.