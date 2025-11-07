Zagadka N7 Day rozwiązana. Tajemniczy kod z Mass Effect 5 odsyła fanów z powrotem do Mass Effect 3

Twórcy mogli zapowiedzieć pewne rozwiązania z Mass Effect 3 w nowej części serii.

BioWare po raz kolejny rozgrzało fanów serii Mass Effect. Z okazji tegorocznego N7 Day studio opublikowało nowy wpis, w którym potwierdzili, że Mass Effect 5 znajduje się już w produkcji, a co więcej, serialowa adaptacja od Amazona nie będzie powtórką historii Sheparda z trylogii. We wpisie ukryto również tajemniczy kod, który po rozszyfrowaniu przenosi graczy aż do 2012 roku i wydarzeń związanych z Mass Effect 3. Odkrycie to może sugerować, że wątki z finału oryginalnej trylogii odegrają istotną rolę w nadchodzącej części serii. Mass Effect 5 – tajemniczy kod złamany przez graczy, ma związek z Mass Effect 3 BioWare nie udostępniło jeszcze nowych materiałów z Mass Effect 5, ale nawet symboliczne wiadomości publikowane podczas corocznego święta N7 Day potrafią wywołać poruszenie wśród społeczności. Tegoroczny wpis, który z pozoru miał być zwykłym potwierdzeniem trwających prac nad grą i serialem telewizyjnym, okazał się zawierać ukrytą wiadomość, która powiązana jest z Mass Effect 3.

Czujni fani zauważyli, że niektóre litery w oficjalnym poście studia zostały zapisane kursywą. Po złożeniu ich w całość powstał komunikat „URL Krogan N7”, który po wklejeniu do adresu bloga BioWare przenosi do archiwalnego wpisu z 2012 roku. To właśnie wtedy ogłoszono pierwsze wydarzenie sieciowe Mass Effect 3 – Operacja: Goliat, w którym gracze wspólnymi siłami mieli eliminować Brutali, hybrydy stworzone z Turian i Krogan. Ale to nie jedyna niespodzianka zawarta w kodzie. Fani za pomocą szyfru odnaleźli również link do strony przedstawiającej walkę Krogan, prawdopodobnie po wydarzeniach z trylogii. Sugestywny jest podpis pod grafiką, informujący, że przedstawia “wojnę domową”.

Dodatkowo Michael Gamble potwierdził, że grafika przedstawiająca Krogan rozgrywa się w przyszłości w stosunku do trylogii Sheparda. Możliwe, że to wydarzenie zobaczymy w Mass Effect 5. Wczytywanie ramki mediów. Odniesienie do tego wydarzenia nie wydaje się przypadkowe. W trzeciej części serii to właśnie decyzje dotyczące losu Krogan miały ogromny wpływ na finał historii komandora Sheparda. Ukryty link może więc sugerować, że Mass Effect 5 powróci do wątków związanych z przyszłością tego gatunku, a także genofagium, które uniemożliwiło Kroganom dalsze rozmnażanie się. Konsekwencje decyzji graczy sprzed lat, znów mogą stać się kluczowym elementem fabuły w nowej części serii. Niektórzy fani widzą w tym także potencjalny sygnał, że nowa odsłona zaoferuje tryb dla wielu graczy, inspirowany tym z Mass Effect 3. Jeśli BioWare faktycznie zdecyduje się rozwinąć ten aspekt, możliwe, że Mass Effect 5 będzie zawierać rozbudowane misje kooperacyjne lub system wyzwań inspirowany dawnymi Operacjami N7. Choć BioWare oficjalnie zaprzecza, jakoby w najnowszym wpisie znajdowały się jakiekolwiek sekrety, odkrycie szyfru pokazuje, że twórcy wciąż lubią bawić się z fanami i chcą zachować ducha tajemnicy wokół jednej z najważniejszych serii science fiction w historii gier.

