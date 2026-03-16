Panline wypełni pustkę w sercach fanów Mirror’s Edge? Premiera jeszcze w 2026 roku

Miłośnicy parkouru powinni zainteresować się nadchodzącą produkcją studia Viridian Matters.
Fani parkouru raczej nie mają co marzyć o powrocie Mirror’s Edge. Na szczęście na horyzoncie pojawił się tytuł, który może wypełnić pustkę po wspomnianej serii. Mowa tutaj o grze Panline od studia Viridian Matters, która – zgodnie z zapowiedziami – ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku.
W Panline gracze wcielą się w Runnera, który jest częścią ekipy Charter – siecią kurierów, fixerów i brokerów danych. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą natomiast dostarczać różnego rodzaju przesyłki do określonych celów. Zgodnie z przekazanymi informacjami część zadań to „proste przekazania”, ale inne mają łączyć się w „wieloetapowe zlecenia”, gdzie liczyć będzie się zarówno czas dostawy, jak i stan przesyłki.
Gracze będą mieli również okazję ulepszać sprzęt, dzięki czemu otrzymają dostęp do większej liczby zleceń. Nie zabraknie też systemu rozwoju postaci, a nowych technik będzie można nauczyć się od „doświadczonych runnerów” znajdujących się na dachach. Na dole wiadomości zamieściliśmy natomiast gameplay, który pozwala sprawdzić, jak Panline prezentuje się w akcji.
Ruch to twój język, a technika to wszystko: przekazywana przez doświadczonych runnerów, dopracowana na prawdziwych trasach i strzeżona jak fach. Zdobądź ich uznanie, wpleć ich wiedzę w swoje linie i odkrywaj Miasto warstwami – nowe trasy, nowe punkty widokowe, nowe przejścia przez wcześniej zamknięte przestrzenie. Miasto nie daje ci planu. Rozwijaj umiejętności nawigacji, eksplorując linie widoczności i punkty orientacyjne. Zapamiętaj je. Do utrzymania orientacji będziesz mieć tylko kompas – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto dodać, że Panline jeszcze w tym roku ma zadebiutować we wczesnym dostępie na PC. Głównym celem twórców jest natomiast udostępnienie graczom „dopracowanego zestawu podstawowych funkcji” i zebranie opinii na temat treści, które użytkownicy chcieli zobaczyć we wspomnianej produkcji.