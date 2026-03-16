Panline wypełni pustkę w sercach fanów Mirror’s Edge? Premiera jeszcze w 2026 roku

Fani parkouru raczej nie mają co marzyć o powrocie Mirror’s Edge. Na szczęście na horyzoncie pojawił się tytuł, który może wypełnić pustkę po wspomnianej serii. Mowa tutaj o grze Panline od studia Viridian Matters, która – zgodnie z zapowiedziami – ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku.

Panline to nowa gra dla fanów parkouru, która wyraźnie czerpie inspiracje z serii Mirror’s Edge

W Panline gracze wcielą się w Runnera, który jest częścią ekipy Charter – siecią kurierów, fixerów i brokerów danych. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą natomiast dostarczać różnego rodzaju przesyłki do określonych celów. Zgodnie z przekazanymi informacjami część zadań to „proste przekazania”, ale inne mają łączyć się w „wieloetapowe zlecenia”, gdzie liczyć będzie się zarówno czas dostawy, jak i stan przesyłki.