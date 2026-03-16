Po 5 latach od zapowiedzi wreszcie możemy sprawdzić alternatywę dla EA Sports FC. Mamy na to jeszcze kilka dni

Na rynku gier sportowych wyrasta ambitny konkurent dla serii EA Sports FC (dawnej FIF-y). Po blisko pięciu latach od pierwszych zapowiedzi, darmowa gra GOALS wchodzi w decydującą fazę przedpremierową. Osoby szukające ciekawej alternatywy zdecydowanie powinny sprawdzić ten tytuł.

GOALS – będzie lepsze niż FIFA?

Twórcy udostępnili publiczną betę, która pozwala każdemu zainteresowanemu sprawdzić mechanikę rozgrywki przed oficjalnym debiutem. Testy trwają do 22 marca i są dostępne na PC (Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Na Steamie wystarczy kliknąć przycisk „Dołącz do playtestu” – dostęp jest przyznawany natychmiastowo, bez konieczności czekania na zaproszenie od dewelopera.