Po 5 latach od zapowiedzi wreszcie możemy sprawdzić alternatywę dla EA Sports FC. Mamy na to jeszcze kilka dni

Na rynku gier sportowych wyrasta ambitny konkurent dla serii EA Sports FC (dawnej FIF-y). Po blisko pięciu latach od pierwszych zapowiedzi, darmowa gra GOALS wchodzi w decydującą fazę przedpremierową. Osoby szukające ciekawej alternatywy zdecydowanie powinny sprawdzić ten tytuł.
GOALS – będzie lepsze niż FIFA?
Twórcy udostępnili publiczną betę, która pozwala każdemu zainteresowanemu sprawdzić mechanikę rozgrywki przed oficjalnym debiutem. Testy trwają do 22 marca i są dostępne na PC (Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Na Steamie wystarczy kliknąć przycisk „Dołącz do playtestu” – dostęp jest przyznawany natychmiastowo, bez konieczności czekania na zaproszenie od dewelopera.
Produkcja od początku była projektowana z myślą o rozwiązaniu problemów, na które od lat skarżą się fani serii od EA. Goals będzie darmowe, co ma zapewnić błyskawiczne zbudowanie dużej bazy użytkowników. Deweloperzy obiecują, że mechanika gry będzie oparta na umiejętnościach gracza, eliminując kontrowersyjne systemy wspomagania czy losowości. Od dnia premiery posiadacze PC i konsol będą mogli rywalizować w jednej lidze. W przeciwieństwie do coraz bardziej ociężałych animacji w konkurencyjnych tytułach, GOALS stawia na dynamikę i precyzję sterowania.
GOALS na nowo definiuje gry piłkarskie, oferując dynamiczne rozgrywki oparte na umiejętnościach, w których gracze mają pełną kontrolę nad swoim stylem gry i losami. Gra została stworzona z myślą o wszystkich, którzy chcą wejść na wyższy poziom – jest dostępna na każdej platformie i z radością wita zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych graczy. Tworząc sprawiedliwy, konkurencyjny ekosystem, w którym wysiłek i mistrzostwo są nagradzane, GOALS inspiruje graczy do wspinania się na szczyt i kształtowania nowej ery e-sportu piłkarskiego.
GramTV przedstawia:
Premiera GOALS wpisuje się w niezwykle ciekawy okres dla fanów sportu. Podczas gdy FIFA (jako federacja) wciąż pracuje nad własnym tytułem z nowym partnerem, a UFL stara się utrzymać swoją pozycję na rynku, GOALS może stać się "czarnym koniem".
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!