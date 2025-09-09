Marvel's Wolverine chwalony przez testerów. Gra ma być „fantastyczna”

Produkcja została oficjalnie zapowiedziana podczas PlayStation Showcase we wrześniu 2021 roku. Od tamtej pory studio Insomniac Games zmagało się jednak z ogromnymi problemami. Pod koniec 2023 roku firma padła ofiarą poważnego ataku ransomware, w wyniku którego do sieci trafiły zarówno dane osobowe pracowników, jak i poufne informacje dotyczące nadchodzących projektów. Wyciek miał ogromny wpływ na tempo prac i przesunął potencjalną premierę gry poza wcześniejsze przewidywania, które wskazywały na lata 2024–2025.
Henderson dodał, że gra ucierpiała nie tylko z powodu technicznych opóźnień, ale także przez konsekwencje emocjonalne związane z wyciekiem danych osobowych.
Oczywiście opóźnienia wynikały z samego ataku ransomware, ale ogromne znaczenie miał także stres, gdy twoje dane, adres, numery ubezpieczenia czy inne poufne informacje, trafiają do sieci. To miało olbrzymi wpływ na zespół – przyznał Henderson.
Insider następnie dodał, że słyszał od kilku osób, które miały okazję testować Marvel’s Wolverine, że gra zachwyca. Produkcja ma wyglądać „fantastycznie” i sam Henderson nie może doczekać się pokazu produkcji.
Na szczęście osoby, które miały okazję testować Marvel’s Wolverine, są zachwycone tym, co zobaczyły. Projekt wygląda fantastycznie. Trzymam kciuki, abyśmy już wkrótce poznali datę premiery – wyznał.
Warto przypomnieć, że w zeszłym roku w Insomniac Games doszło do zmian w kluczowych rolach. Początkowo za projekt odpowiadali Brian Horton i Cameron Christian, którzy pracowali wcześniej przy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ostatecznie jednak zostali zastąpieni przez Marcusa Smitha i Mike’a Daly’ego, czyli duet odpowiedzialny za sukces Ratchet & Clank: Rift Apart.
