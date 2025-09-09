Marvel's Wolverine chwalony przez testerów. Gra ma być „fantastyczna”

Studio od kilku już lat pracuje nad grą Marvel’s Wolverine, a fani zastanawiają się, kiedy wreszcie zobaczą pierwszy pełnoprawny materiał z rozgrywką. Według najnowszych doniesień może to nastąpić szybciej, niż się spodziewaliśmy. Według Toma Hendersona pierwszy zwiastun mamy zobaczyć jeszcze w tym miesiącu na kolejnym State of Play.

Marvel’s Wolverine – testerzy chwalą grę

Produkcja została oficjalnie zapowiedziana podczas PlayStation Showcase we wrześniu 2021 roku. Od tamtej pory studio Insomniac Games zmagało się jednak z ogromnymi problemami. Pod koniec 2023 roku firma padła ofiarą poważnego ataku ransomware, w wyniku którego do sieci trafiły zarówno dane osobowe pracowników, jak i poufne informacje dotyczące nadchodzących projektów. Wyciek miał ogromny wpływ na tempo prac i przesunął potencjalną premierę gry poza wcześniejsze przewidywania, które wskazywały na lata 2024–2025.