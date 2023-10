Marvel’s Spider-Man 2 dostępny do pobrania na PS5. Premiera już za tydzień

Użytkownicy konsol PlayStation 5 mogą już pobierać pliki niezbędne do uruchomienia kontynuacji przygód Człowieka-Pająka od Insomniac Games.

Wczoraj do sieci wyciekła godzina rozgrywki z Marvel’s Spider-Man 2. Nieco wcześniej jedna z redakcji ostrzegała graczy przed spoilerami z nadchodzącej kontynuacji przygód Człowieka-Pająka. Takie sytuacje nie powinny jednak nikogo dziwić, ponieważ premiera gry zbliża się wielkimi krokami. Deweloperom z Insomniac Games zależy natomiast, by fani byli odpowiednio przygotowani na ten moment. Dlatego też na tydzień przed debiutem studio udostępniło opcję wstępnego pobierania Marvel’s Spider-Man 2 na PlayStation 5.

Ruszył preload Marvel’s Spider-Man 2 na PlayStation 5. Insomniac Games zachęca do pobierania gry

Insomniac Games opublikowało wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym poinformowano, że preload Marvel’s Spider-Man 2 jest już dostępny. Użytkownicy konsol PlayStation 5 – którzy zdecydowali się na kupno wersji cyfrowej – mogą więc pobierać pliki niezbędne do uruchomienia wspomnianej produkcji, by nie tracić na to czasu w momencie premiery gry.