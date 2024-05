GreedFall 2: The Dying World na nowym zwiastunie. Pierwsze fragmenty rozgrywki

Nowe RPG od studia Spiders jeszcze w tym roku zadebiutuje we wczesnym dostępie.

Najnowszy zwiastun GreedFall 2: The Dying World skupia się na prezentacji postaci nazywanych Doneigada – obrońców wyspy Teer Fradee, z której pochodzić będzie sterowana przez gracza postać . W materiale zamieszczono również kilka fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mają więc okazję sprawdzić, jak nadchodząca produkcja studia Spiders prezentuje się w akcji.

Jakiś czas temu studio Spiders podzieliło się szczegółami na temat wczesnego dostępu i planami rozwoju GreedFall 2: The Dying World . Premiera gry w Early Access zbliża się wielkimi krokami, dlatego też deweloperzy – wspólnie z firmą Nacon – postanowili przypomnieć graczom o wspomnianym tytule. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun nadchodzącej kontynuacji GreedFall.

Udostępnione przez deweloperów ujęcia pokazują walkę, eksplorację, a także rozmowy z postaciami niezależnymi. Niestety to tylko kilka krótkich fragmentów. Wygląda na to, że na dłuższy gameplay z GreedFall 2: The Dying World trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.