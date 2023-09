Marvel's Spider-Man 2 z trzema trybami graficznymi z ray tracingiem

Wygląda na to, że Insomniac Games zamierza skorzystać z absolutnie wszystkich możliwości nowej generacji.

Podstawą tego, jak decydujemy się renderować rzeczy, jest to, że lubimy, aby nasza rozdzielczość była dynamiczna, a następnie mamy całkiem solidne rozwiązanie antyaliasingu czasowego, które pozwala nam skalować to zarówno w górę, jak i w dół, robić różne efekty ditheringu z materiałami i rzeczami na scenie. Oznacza to, że możemy wykorzystać preferencje graczy dotyczące sposobu, w jaki chcą grać w grę, a także upewnić się, że wykorzystujemy wszystkie funkcje ich wyświetlacza w konsoli. Niezależnie od tego, czy masz telewizor VRR, czy lubisz grać w 60 klatkach na sekundę, 30 lub 40, czy masz telewizor 120 Hz, naprawdę możemy dostosować wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać tę technologię.