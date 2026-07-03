Keanu Reeves przyłapany na oglądaniu najgorszego filmu superbohaterskiego ostatnich lat. Reakcja gwiazdy filmu nie pozostawia wątpliwości

Aktor zareagował na tę informację z dużym rozbawieniem, ale zanim pozwolił sobie na żart z wyboru seansu, najpierw jasno dał do zrozumienia, jak bardzo ceni gwiazdora Matrixa i Johna Wicka.

Matt Smith nie ukrywa, że jest wielkim fanem Keanu Reevesa. Gwiazdor Rodu smoka przyznał to w podcaście Royal Court prowadzonym przez Brittany Broski, gdzie rozmowa niespodziewanie zeszła na temat Morbiusa. Wszystko za sprawą doniesień, według których Reeves został zauważony podczas lotu, gdy oglądał właśnie film z 2022 roku, w którym Smith wcielił się w Milo.

Uwielbiam Keanu Reevesa. To jest, wiecie, taki człowiek… stary, Keanu Reeves, co za gwiazda kina. On wygląda po prostu jak anioł. Jeśli miałbym w życiu dostać anioła stróża, proszę Boże, niech to będzie Keanu Reeves.

Broski zgodziła się z tym entuzjazmem i określiła Reevesa mianem prawdziwej gwiazdy filmowej. Smith dodał, że szczególnie bliskie są mu produkcje z udziałem aktora z lat 90., zaczynając od Na fali.

Naprawdę uważam, że ten okres kina, ten czas filmów z lat 90., po prostu kocham. Od Na fali wzwyż. Myślę, że on jest najlepszy.

Morbius, w którym Matt Smith zagrał Milo, przyjaciela z dzieciństwa Michaela Morbiusa, trafił do kin w 2022 roku. Główną rolę w filmie zagrał Jared Leto, a w obsadzie znalazł się również Jared Harris jako doktor Emil Nicholas. Produkcja opowiadała o bohaterach zmagających się z rzadką chorobą, która pozostawiała ich w stanie ciągłego osłabienia. Film spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem, zarobił 167 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 75 milionów dolarów, a widzowie ocenili go na C+ w CinemaScore.

Była to trzecia odsłona rozwijanego przez Sony filmowego uniwersum opartego na postaciach związanych ze Spider-Manem, choć sam Spider-Man do tej pory nie pojawił się w nim w głównej roli. Seria rozpoczęła się od Venoma z 2018 roku, a następnie została rozwinięta przez Venom 2: Carnage z 2021 roku. Później dołączyły do niej między innymi Madame Web, Venom: Ostatni taniec oraz Kraven Łowca, który był pierwszą produkcją tego cyklu z kategorią R.

Smith już wcześniej podchodził do krytyki Morbiusa z dystansem. W rozmowie z Rolling Stone U.K. przyznał, że film został mocno poturbowany przez odbiór widzów i recenzentów, ale jednocześnie zaznaczył, że w tej branży trzeba przyjmować takie sytuacje z pokorą.