Skasowane fantasy Amazona mogło trwać dekadę. Projekt porzucono zbyt szybko

Serial doczekał się zaledwie dwóch sezonów.

Carnival Row pozostaje jednym z tych seriali fantasy, które miały w sobie wszystko, aby rozpocząć całe uniwersum. Produkcja stworzona przez René Echevarrię i Travisa Beachama łączyła detektywistyczny thriller noir z mroczną, wiktoriańską alternatywną rzeczywistością, w której magia, mityczne istoty i polityczne napięcia były częścią codzienności. Zamiast jednak rozwijać ten świat przez lata, Prime Video zakończyło historię po zaledwie dwóch sezonach. Carnival Row – rewelacyjny serial fantasy został nagle skasowany trzy lata temu Akcja serialu koncentrowała się przede wszystkim na The Burgue, ogromnej metropolii inspirowanej steampunkiem, do której trafiały istoty wypędzone ze swoich ojczyzn przez wojny i kolonialną przemoc. W centrum tej rzeczywistości znaleźli się inspektor Rycroft Philostrate, grany przez Orlando Blooma, oraz wróżka i bojowniczka Vignette Stonemoss, w którą wcieliła się Cara Delevingne. Ich relacja była emocjonalnym fundamentem opowieści, ale Carnival Row od początku sugerowało, że za historią tej dwójki kryje się znacznie większy konflikt.

Największą siłą serialu był rozbudowany, fantastyczny świat. Twórcy przedstawili różne kontynenty, rasy magicznych istot, skomplikowane zależności polityczne oraz długą historię konfliktów, które tylko częściowo trafiły na ekran. W tle pojawiało się brutalne imperium militarne znane jako The Pact, okupowana ojczyzna fae, czyli Tirnanoc, a także szerszy obraz świata, w którym uprzedzenia, rasizm strukturalny i lęk przed uchodźcami napędzały kolejne tragedie. W osiemnastu odcinkach udało się jedynie zarysować potencjał tej rzeczywistości. Carnival Row wyróżniało się także stroną wizualną. Serial korzystał z rozbudowanych fizycznych dekoracji i efektów praktycznych, a zdjęcia realizowano między innymi w Czechach. Dzięki temu The Burgue miało bardzo namacalny, ciężki i brudny charakter, który odróżniał produkcję od wielu współczesnych widowisk fantasy opartych głównie na efektach komputerowych. Prime Video zainwestowało więc nie tylko w obsadę i fabułę, lecz także w cały zestaw projektów stworzeń, języków, frakcji i scenografii, które aż prosiły się o dalsze wykorzystanie.

GramTV przedstawia:

Problemem okazał się jednak czas. Pierwszy sezon Carnival Row zadebiutował w 2019 roku i składał się z ośmiu odcinków. Prace nad kontynuacją zostały mocno zaburzone przez pandemię, a produkcję w Pradze wstrzymano w marcu 2020 roku. Drugi sezon trafił na Prime Video dopiero 17 lutego 2023 roku, czyli po prawie czteroletniej przerwie. Dla oryginalnej marki, która nie bazowała na powszechnie rozpoznawalnej serii książek czy gier, tak długa przerwa była ogromnym ciosem. Ostatecznie finał drugiego sezonu, udostępniony 17 marca 2023 roku, stał się jednocześnie zakończeniem całego serialu. Nie pomogły również chłodne recenzje krytyków. Pierwszy sezon uzyskał 56 procent pozytywnych ocen wśród recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes, natomiast drugi spadł do zaledwie 41 procent. Co ciekawe, widzowie patrzyli na produkcję znacznie przychylniej. Debiutancka seria mogła pochwalić się oceną publiczności na poziomie 87 procent, a kontynuacja, mimo trudnego procesu powstawania i długiej przerwy, utrzymała 70 procent pozytywnych opinii. Serial nie był pozbawiony wad, zwłaszcza w drugim sezonie, który musiał domknąć zbyt wiele wątków naraz. Mimo tego Carnival Row oferowało więcej niż tylko główną intrygę kryminalną. Jednym z najciekawszych elementów była historia Imogen Spurnrose, granej przez Tamzin Merchant, oraz zamożnego fauna Agreusa Astrayona, w którego wcielił się David Gyasi. Ich relacja obnażała hipokryzję elit The Burgue, uprzedzenia klasowe oraz społeczną niechęć wobec tych, którzy nie pasowali do obowiązującego porządku. Właśnie dlatego zakończenie Carnival Row po dwóch sezonach wydaje się tak bolesne. Ten świat miał podstawy, aby rozwijać się przez wiele lat, a nawet przez dekadę. Kolejne sezony mogły przenieść widzów poza The Burgue, pokazać inne kontynenty, pogłębić historię Tirnanoc, rozwinąć konflikt z The Pact i lepiej opowiedzieć o konsekwencjach politycznej przemocy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.