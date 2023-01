Marvel Snap – nowy sezon i aktualizacja Savage Land już dostępne

Marvel Snap to jeden z najpopularniejszych zeszłorocznych tytułów. Chyba nikt nie spodziewał się, że gra osiągnie tak wielki sukces. Przypomnijmy, że produkcja autorstwa Second Dinner Studios zdobyła statuetkę za najlepszą grę mobilną podczas The Game Awards 2022.

Co nowego w Marvel Snap?

Jeśli ciągle lubicie zagrywać się w Marvel Snap, to z pewnością ucieszą Was informacje o dodatkowej zawartości. Twórcy poinformowali o rozpoczęciu nowego sezonu zmagań rankingowych, a z tym wydarzeniem wiąże się kilka ciekawych zmian. Jedną z nich jest dodanie do zabawy nowej, mocnej karty tygrysa szablozębnego Zabu.



Ponadto do gry trafiły nowe skórki dla kart, które są inspirowane motywem przewodnim aktualizacji. Kolejną nowością jest dodanie 5 niebezpiecznych lokacji. Twórcy zapowiedzieli również, że w najbliższej przyszłości dodane zostaną kolejne karty: Sauron, Shanna, Dazzler i Shadow King. Na poniższym wideo znajdziecie prezentację trybu Battle Mode, który już wkrótce pojawi się w grze.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel Snap zadebiutowało na rynku 18 października 2022 roku. Gra dostępna jest na urządzeniach mobilnych, działających w oparciu o systemy Android i iOS oraz PC w ramach usługi Early Access. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki, a jeśli chcecie zapoznać się z naszymi wrażeniami, to zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem.