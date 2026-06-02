Marvel's Wolverine, nowy God of War i co jeszcze? Już dziś Sony odsłoni karty podczas State of Play

Rozpoczyna się okres wielkich letnich prezentacji! Powoli wychodzimy ze sfery plotek, bo część projektów już zaraz stanie się oficjalna.
Pierwszy odcinek tej pasjonującej serii pokazów już dziś. Bo to właśnie dziś swoje skrzętnie ukrywane karty odsłoni Sony.
State of Play już za kilka godzin
Przed nami więc State of Play, w stosunku do którego, jak zawsze zresztą, oczekiwania są spore. Oczywiście nie wiemy dokładnie, co producent PlayStation konkretnie nam pokaże, jest jednak kilka pozycji, które wydają się umiarkowanymi pewniakami. Takim jest choćby Marvel's Wolverine od Insomniac Games. Premiera gry o Rosomaku już za 3 miesiące, dla Sony będzie to więc jedna z ostatnich okazji, by z pompą zaprezentować nam coś nowego i przekonać graczy do sięgnięcia po portfele. Chociaż też nie wszystkich graczy, bo wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż masakrować przeciwników w skórze Logana będą wyłącznie posiadacze PS5, podczas gdy PC-owcy obejdą się smakiem.
Społeczność liczy również na więcej informacji o Intergalactic: The Heretic Prophet. Nowy projekt Naughty Dog powstaje już od 6 lat, ale dotychczas nie dostaliśmy choćby orientacyjnego okienka premiery. Czy dziś w nocy się to zmieni? A propos zmian – z pewnością nie brakuje fanów God of Wara, którzy mają nadzieję, iż nowa część serii zmieni swój status z nieoficjalnej na oficjalną. Na razie od miesięcy jesteśmy bombardowani plotkami o produkcji, której główną bohaterką miałaby być żona Kratosa i jednocześnie matka Atreusa, czyli Faye. Ostatnio nawet mówiło się, że to właśnie gra, nazwana przez graczy Faye of War, miałaby być zwieńczeniem czerwcowego State of Play.
GramTV przedstawia:
Inne pozycje, które mogą, acz nie muszą ukazać się dziś naszym oczom, to choćby ostatnia część trylogii Final Fantasy 7 Remake, Resident Evil Code: Veronica Remake, Kena: Scars Of Kosmora, Phantom Blade Zero, nowe Grand Turismo, Silent Hill Townfall czy też Castlevania: Belmont’s Curse. Co z tego faktycznie się pojawi i czy dojdą jakieś niespodzianki? Tego dowiemy się już dziś, 2 czerwca, o godzinie 23:00 polskiego czasu. Stream z wydarzenia znajdziecie poniżej:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!