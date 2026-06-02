Marvel's Wolverine, nowy God of War i co jeszcze? Już dziś Sony odsłoni karty podczas State of Play

Pierwszy odcinek tej pasjonującej serii pokazów już dziś. Bo to właśnie dziś swoje skrzętnie ukrywane karty odsłoni Sony.

State of Play już za kilka godzin

Przed nami więc State of Play, w stosunku do którego, jak zawsze zresztą, oczekiwania są spore. Oczywiście nie wiemy dokładnie, co producent PlayStation konkretnie nam pokaże, jest jednak kilka pozycji, które wydają się umiarkowanymi pewniakami. Takim jest choćby Marvel's Wolverine od Insomniac Games. Premiera gry o Rosomaku już za 3 miesiące, dla Sony będzie to więc jedna z ostatnich okazji, by z pompą zaprezentować nam coś nowego i przekonać graczy do sięgnięcia po portfele. Chociaż też nie wszystkich graczy, bo wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż masakrować przeciwników w skórze Logana będą wyłącznie posiadacze PS5, podczas gdy PC-owcy obejdą się smakiem.