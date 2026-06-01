Xbox Games Showcase 2026 to „prawdziwa uroczystość”. Graczy czeka moc atrakcji

Mikołaj Ciesielski
2026/06/01 18:30
Microsoft chce odpowiednio uczcić 25. rocznicę premiery konsoli Xbox.

Na Xbox Games Showcase 2026 ma pojawić się kilka wyczekiwanych produkcji. Oczekiwania fanów z pewnością są duże, ale Microsoft najwyraźniej jest pewny swego. Amerykańska firma opublikowała bowiem wpis, w którym przypomina o niedzielnym pokazie i podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wydarzenia.

Microsoft zapowiada, że Xbox Games Showcase 2026 będzie „prawdziwą uroczystością”. Gigant z Redmond chce odpowiednio uczcić 25. rocznicę premiery pierwszej konsoli Xbox. Dlatego też fani mogą spodziewać się całej masy materiałów i szczegółów na temat nadchodzących gier.

W tym roku mija 25 lat od premiery konsoli XBOX, a tegoroczna prezentacja zapowiada się jak prawdziwa uroczystość – czekają nas światowe premiery, nowe fragmenty rozgrywki, najświeższe informacje oraz wiele więcej na temat szeregu projektów i już nie możemy się doczekać, by się nimi z Wami podzielić – czytamy we wpisie opublikowanym na stronie Xbox.

Nie można zapominać, że tuż po Xbox Games Showcase 2026 odbędzie się Gears of War: E-Day Direct. W trakcie wspomnianej prezentacji deweloperzy ze studia The Coalition z pewnością podzielą się całą masą szczegółów na temat nadchodzącej odsłony serii Gears of War.

Na koniec przypomnijmy, że Xbox Games Showcase 2026 rozpocznie się 7 czerwca 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na żywo m.in. na oficjalnym kanale Xbox Polska na YouTube. Warto dodać, że całe wydarzenie dostępne będzie z polskimi napisami.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/06/xbox-teases-sundays-showcase-calls-it-a-true-celebration-with-a-swathe-of-reveals

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

