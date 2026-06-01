Xbox Games Showcase 2026 to „prawdziwa uroczystość”. Graczy czeka moc atrakcji

Na Xbox Games Showcase 2026 ma pojawić się kilka wyczekiwanych produkcji. Oczekiwania fanów z pewnością są duże, ale Microsoft najwyraźniej jest pewny swego. Amerykańska firma opublikowała bowiem wpis, w którym przypomina o niedzielnym pokazie i podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wydarzenia.

Na Xbox Games Showcase 2026 nie zabraknie emocji. Microsoft podgrzewa atmosferę przed pokazem

Microsoft zapowiada, że Xbox Games Showcase 2026 będzie „prawdziwą uroczystością”. Gigant z Redmond chce odpowiednio uczcić 25. rocznicę premiery pierwszej konsoli Xbox. Dlatego też fani mogą spodziewać się całej masy materiałów i szczegółów na temat nadchodzących gier.