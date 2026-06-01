Xbox Games Showcase 2026 to „prawdziwa uroczystość”. Graczy czeka moc atrakcji

Na Xbox Games Showcase 2026 nie zabraknie emocji. Microsoft podgrzewa atmosferę przed pokazem
Microsoft zapowiada, że Xbox Games Showcase 2026 będzie „prawdziwą uroczystością”. Gigant z Redmond chce odpowiednio uczcić 25. rocznicę premiery pierwszej konsoli Xbox. Dlatego też fani mogą spodziewać się całej masy materiałów i szczegółów na temat nadchodzących gier.
W tym roku mija 25 lat od premiery konsoli XBOX, a tegoroczna prezentacja zapowiada się jak prawdziwa uroczystość – czekają nas światowe premiery, nowe fragmenty rozgrywki, najświeższe informacje oraz wiele więcej na temat szeregu projektów i już nie możemy się doczekać, by się nimi z Wami podzielić – czytamy we wpisie opublikowanym na stronie Xbox.
Nie można zapominać, że tuż po Xbox Games Showcase 2026 odbędzie się Gears of War: E-Day Direct. W trakcie wspomnianej prezentacji deweloperzy ze studia The Coalition z pewnością podzielą się całą masą szczegółów na temat nadchodzącej odsłony serii Gears of War.
Na koniec przypomnijmy, że Xbox Games Showcase 2026 rozpocznie się 7 czerwca 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na żywo m.in. na oficjalnym kanale Xbox Polska na YouTube. Warto dodać, że całe wydarzenie dostępne będzie z polskimi napisami.
