Pokemon Champions z datą premiery na Nintendo Switch. Wersje na smartfony pojawią się później

The Pokemon Company oraz The Pokemon Works poinformowali, że gra Pokemon Champions zadebiutuje na Nintendo Switch już w kwietniu 2026 roku. Produkcja będzie dostępna w modelu free-to-start, a wersje na iOS i Androida pojawią się później w 2026 roku. Posiadacze konsoli Nintendo Switch 2 otrzymają darmową aktualizację poprawiającą jakość grafiki.
Pokemon Champions z datą premiery na Nintendo Switch
Pokemon Champions koncentruje się na pojedynkach online między graczami, wykorzystując klasyczne mechaniki znane z serii, czyli typy Pokemonów, umiejętności, ataki i strategie walki. Gracze tworzą drużynę składającą się z sześciu Pokemonów i rywalizują w pojedynkach 1 na 1 oraz w walkach 2 na 2. Kluczową rolę odgrywają decyzje podejmowane w trakcie walki, na przykład zmiana Pokemonów, wykorzystanie przewagi typów czy Mega Ewolucji. Fani Pokemonów z pewnością doskonale odnajdą się w tego typu rozgrywce.
Istnieją dwa główne sposoby zdobywania nowych Pokemonów:
połączenie z aplikacją Pokemon HOME (oraz integracja z Pokemon GO). To pozwala przenieść posiadane Pokemony z tych aplikacji
codzienna losowa rekrutacja jednego Pokemona (tymczasowo na tydzień).
Dodatkowo gracze mogą używać specjalnej waluty Victory Points, aby zdobywać nowe Pokemony (także na stałe) oraz trenować je i zmieniać statystyki, naturę czy zestaw ruchów.
Gra zaoferuje kilka trybów rywalizacji:
Ranked Battles – walki rankingowe z innymi graczami
Casual Battles – bez zapisywania wyników
Private Battles – prywatne pojedynki w pokojach
Online Competitions – sezonowe turnieje z określonymi zasadami
Gracze będą mogli kupić pakiet startowy zawierający między innymi dodatkowe 50 Pokemonów w magazynie, utwór “Battle! (Trainer Battle)” z Pokemon: Let's Go Pikachu! i Pokemon: Let's Go Eevee! Jak to zwykle bywa w grach typu free-to-play, Pokemon Champions będzie zawierało Premium Battle Pass.
Pokemon Champions trafi na Nintendo Switch już 8 kwietnia 2026 roku, oferując nastawioną na rywalizację online rozgrywkę dla fanów strategicznych pojedynków Pokemonów.
