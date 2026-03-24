Pokemon Champions z datą premiery na Nintendo Switch. Wersje na smartfony pojawią się później

The Pokemon Company oraz The Pokemon Works poinformowali, że gra Pokemon Champions zadebiutuje na Nintendo Switch już w kwietniu 2026 roku. Produkcja będzie dostępna w modelu free-to-start, a wersje na iOS i Androida pojawią się później w 2026 roku. Posiadacze konsoli Nintendo Switch 2 otrzymają darmową aktualizację poprawiającą jakość grafiki.

Pokemon Champions koncentruje się na pojedynkach online między graczami, wykorzystując klasyczne mechaniki znane z serii, czyli typy Pokemonów, umiejętności, ataki i strategie walki. Gracze tworzą drużynę składającą się z sześciu Pokemonów i rywalizują w pojedynkach 1 na 1 oraz w walkach 2 na 2. Kluczową rolę odgrywają decyzje podejmowane w trakcie walki, na przykład zmiana Pokemonów, wykorzystanie przewagi typów czy Mega Ewolucji. Fani Pokemonów z pewnością doskonale odnajdą się w tego typu rozgrywce.