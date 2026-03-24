Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Champions z datą premiery na Nintendo Switch. Wersje na smartfony pojawią się później

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/24 20:00
0
1

Pokemon Champions lada moment zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch 1 i 2.

The Pokemon Company oraz The Pokemon Works poinformowali, że gra Pokemon Champions zadebiutuje na Nintendo Switch już w kwietniu 2026 roku. Produkcja będzie dostępna w modelu free-to-start, a wersje na iOS i Androida pojawią się później w 2026 roku. Posiadacze konsoli Nintendo Switch 2 otrzymają darmową aktualizację poprawiającą jakość grafiki.

Pokemon Champions koncentruje się na pojedynkach online między graczami, wykorzystując klasyczne mechaniki znane z serii, czyli typy Pokemonów, umiejętności, ataki i strategie walki. Gracze tworzą drużynę składającą się z sześciu Pokemonów i rywalizują w pojedynkach 1 na 1 oraz w walkach 2 na 2. Kluczową rolę odgrywają decyzje podejmowane w trakcie walki, na przykład zmiana Pokemonów, wykorzystanie przewagi typów czy Mega Ewolucji. Fani Pokemonów z pewnością doskonale odnajdą się w tego typu rozgrywce.

Istnieją dwa główne sposoby zdobywania nowych Pokemonów:

  • połączenie z aplikacją Pokemon HOME (oraz integracja z Pokemon GO). To pozwala przenieść posiadane Pokemony z tych aplikacji
  • codzienna losowa rekrutacja jednego Pokemona (tymczasowo na tydzień).

Dodatkowo gracze mogą używać specjalnej waluty Victory Points, aby zdobywać nowe Pokemony (także na stałe) oraz trenować je i zmieniać statystyki, naturę czy zestaw ruchów.

GramTV przedstawia:

Gra zaoferuje kilka trybów rywalizacji:

  • Ranked Battles – walki rankingowe z innymi graczami
  • Casual Battles – bez zapisywania wyników
  • Private Battles – prywatne pojedynki w pokojach
  • Online Competitions – sezonowe turnieje z określonymi zasadami

Gracze będą mogli kupić pakiet startowy zawierający między innymi dodatkowe 50 Pokemonów w magazynie, utwór “Battle! (Trainer Battle)” z Pokemon: Let's Go Pikachu! i Pokemon: Let's Go Eevee! Jak to zwykle bywa w grach typu free-to-play, Pokemon Champions będzie zawierało Premium Battle Pass.

Pokemon Champions trafi na Nintendo Switch już 8 kwietnia 2026 roku, oferując nastawioną na rywalizację online rozgrywkę dla fanów strategicznych pojedynków Pokemonów. Poniżej znajduje się zwiastun Pokemon Champions.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/pokemon-champions-for-switch-launches-april-8

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
Nintendo
gra akcji
Nintendo Switch
Pokemon
Japonia
bijatyka
pokemony
Switch
anime
turowe
turowy system walki
Switch 2
Nintendo Switch 2
Pokemon Champions
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112