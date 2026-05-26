Marvel Rivals rozpoczyna „natychmiastową czystkę” cheaterów. NetEase zapowiada bany IP i urządzeń

Gra ma stać się wolna od oszustów.

NetEase Games ogłosiło zdecydowane działania przeciwko oszustom w Marvel Rivals. Po weekendzie pełnym zgłoszeń dotyczących cheaterów studio zapowiedziało permanentne bany kont, a także blokady urządzeń i adresów IP dla recydywistów.

Marvel Rivals – fala banów po problemach z cheaterami

Według twórców ostatnia aktualizacja gry pozostawiła lukę w systemie antycheatowym, co pozwoliło części graczy korzystać z niedozwolonych narzędzi podczas meczów multiplayer. NetEase przyznało, że sytuacja wpłynęła negatywnie na balans rozgrywki i doświadczenie społeczności.