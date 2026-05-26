Marvel Rivals rozpoczyna „natychmiastową czystkę” cheaterów. NetEase zapowiada bany IP i urządzeń

NetEase Games ogłosiło zdecydowane działania przeciwko oszustom w Marvel Rivals. Po weekendzie pełnym zgłoszeń dotyczących cheaterów studio zapowiedziało permanentne bany kont, a także blokady urządzeń i adresów IP dla recydywistów.
Według twórców ostatnia aktualizacja gry pozostawiła lukę w systemie antycheatowym, co pozwoliło części graczy korzystać z niedozwolonych narzędzi podczas meczów multiplayer. NetEase przyznało, że sytuacja wpłynęła negatywnie na balans rozgrywki i doświadczenie społeczności.
Niedawno nasze systemy telemetryczne wykryły, że po weekendowej aktualizacji
grupa nieuczciwych graczy zaczęła promować i wdrażać nieautoryzowane
rozszerzenia stron trzecich. To rażące zakłócenie zasad uczciwej
rywalizacji wywołało powszechne zaniepokojenie w całym Chronoverse. W
odpowiedzi na to nasze zespoły ds. bezpieczeństwa rozpoczęły natychmiastową, ukierunkowaną
akcję oczyszczania.
Utrzymanie uczciwej i honorowej areny jest naszym nadrzędnym celem.
Nieustannie zwalczamy oszustwa, skrypty i nielegalne technologie poprzez
wielowarstwowy monitoring antycheatowy, wykrywanie nietypowych zachowań,
analizę danych historycznych oraz ręczną weryfikację. Ta ostatnia
fala działań jest ukierunkowaną akcją wymierzoną w nowo zaktualizowane
oszustwa, opartą na naszych podstawowych ramach bezpieczeństwa.
Studio określiło działania oszustów jako „rażące zakłócenie uczciwego pola walki” i podkreśliło swoje przywiązanie do utrzymania sprawiedliwej rywalizacji. Wszystkie konta wykryte podczas dochodzenia zostały permanentnie zbanowane.
Twórcy zapowiedzieli również bardziej agresywne działania w przyszłości. Każde konto przyłapane na używaniu cheatów ma być natychmiast blokowane, a powracający oszuści mogą otrzymać bany sprzętowe oraz blokady IP.
W komunikacie pojawiła się także długa lista ukaranych użytkowników z różnych rang rankingowych. NetEase wyraźnie zaznaczyło, że system nie będzie tolerował prób obchodzenia zabezpieczeń, choć jednocześnie pozostawiono możliwość odwołania dla osób niesłusznie ukaranych.
Marvel Rivals jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
