Spider-Man: Całkiem nowy dzień to... całkiem dobry film? Krytycy ocenili nowy film Marvela

Do premiery pozostały już tylko kilka dni, a pierwsze recenzje pokazują, że Sony i Marvel mogą być spokojne. Nowa przygoda Petera Parkera została ciepło przyjęta przez krytyków.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Choć wielu krytyków podkreśla, że film nie wywołuje aż takiego zachwytu jak Spider-Man: Bez drogi do domu, odbiór nowej produkcji jest zdecydowanie pozytywny. To dobra wiadomość dla Sony, które liczy na rekordowe otwarcie w kinach. Spider-Man: Całkiem nowy dzień z mocnym wynikiem na Rotten Tomatoes Obecnie Spider-Man: Całkiem nowy dzień może pochwalić się wynikiem 70 punktów w serwisie Metacritic oraz 90% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes. Dla porównania Spider-Man: Homecoming zdobył 73 punkty w Metacritic, Spider-Man: Daleko od domu – 69, a Spider-Man: Bez drogi do domu – 71. Oznacza to, że najnowsza odsłona utrzymuje bardzo wysoki poziom ocen charakterystyczny dla filmów z Tomem Hollandem.

Jednym z najczęściej powtarzających się atutów filmu jest reżyseria Destina Daniela Crettona, który po widowiskowym Spider-Man: Bez drogi do domu postawił na bardziej kameralną historię skupioną na samym Peterze Parkerze i jego codziennym życiu. Wielu recenzentów uważa, że taki kierunek wyszedł serii na dobre. Lady Jenevia zwraca jednak uwagę, że produkcja nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału: Film jest najlepszy wtedy, gdy zagłębia się w mroczniejsze, emocjonalne i psychologiczne aspekty swojej historii. Nigdy jednak nie rozwija w pełni skrzydeł, ponieważ ostatecznie pozostaje podporządkowany większej machinie całego uniwersum. Z kolei Bill Watters określił produkcję jako: Przyjemną, choć niewyróżniającą się odsłonę przygód przyjaznego Spider-Mana z sąsiedztwa w wykonaniu Toma Hollanda.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło również bardziej entuzjastycznych opinii. Connor Petrey podkreśla, że nowy film pozwala cieszyć się klasyczną historią o superbohaterze bez konieczności znajomości całego MCU: Spider-Man: Całkiem nowy dzień to kolejna wielka przygoda Spider-Mana i jeden z nielicznych filmów MCU, który nie zadaje widzowi pracy domowej, by mógł po prostu dobrze bawić się podczas oglądania klasycznej walki z przestępczością. Oczywiście recenzenci nie są jednomyślni. Wśród najczęściej powtarzających się zarzutów pojawiają się zbyt przeładowana fabuła, nierówne tempo oraz wyraźne podporządkowanie filmu budowaniu kolejnych produkcji Marvela. Część krytyków wskazuje również na niewykorzystany potencjał bohaterów drugoplanowych i zbyt mało prawdziwych niespodzianek. W Spider-Man: Całkiem nowy dzień do swoich ról powracają Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Michael Mando i J.K. Simmons. W obsadzie znaleźli się również Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, a także Sadie Sink i Tramell Tillman. Film trafi do polskich kin już w najbliższy piątek, a wszystko wskazuje na to, że będzie jednym z największych kinowych hitów tego lata.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









