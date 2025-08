Marvel Rivals będzie nagrywać czaty głosowe i analizować pod kątem toksycznych zachowań. Walka z agresją, czy inwigilacja?

Choć twórcy zapewniają, że system zawiera elementy kontroli ludzkiej, niektórzy gracze obawiają się, że do analizy zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja, a dane głosowe mogą zostać użyte również do innych celów niż moderacja. Ale to nie koniec zmian – wprowadzono także nowe filtry czatu tekstowego, które pozwolą graczom wyciszać określone słowa. Marvel Rivals ma utrzymywać oficjalną listę wyciszeń, która będzie aktualizowana na podstawie najczęściej blokowanych wyrażeń przez samych użytkowników.

Choć część społeczności chwali zespół za walkę z toksycznością, w sieci narastają głosy krytyki. Gracze zauważają, że to kolejny krok w stronę coraz szerszego nadzoru nad użytkownikami gier i przestrzeni cyfrowej. W komentarzach na Reddit pojawiają się porównania do ostatnich globalnych trendów: ograniczeń wiekowych, kontroli płatności oraz automatycznego filtrowania treści przez AI.