Marvel Rivals z rocznym planem wydawniczym – twórcy szykują nowych bohaterów na cały rok

Deadpool w planach? Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale deweloperzy szykują kolejne niespodzianki.

Twórcy Marvel Rivals pracują już nad bohaterami, którzy zadebiutują dopiero za rok. Jak ujawniono w rozmowie z Insider Gaming, studio NetEase przygotowało pełen roczny harmonogram premier nowych postaci i rozpoczęło prace nad kolejnymi dodatkami. Marvel Rivals – roczny cykl produkcji nowych bohater ów Guangguang, dyrektor Marvel Rivals, w wywiadzie udzielonym podczas finałów sezonu rozgrywek Ignite w Kantonie przyznał, że wdrożenie jednej postaci do gry zajmuje około 12 miesięcy. Proces obejmuje tworzenie mechanik, projektów graficznych, modeli, animacji oraz nagrań głosowych. Dlatego deweloperzy muszą planować z dużym wyprzedzeniem – obecnie opracowują bohaterów, którzy trafią do gry dopiero w drugiej połowie 2026 roku.

Obecna strategia zakłada dodawanie nowego bohatera co pół sezonu. Choć inne gry przedstawiają roczne mapy drogowe, NetEase preferuje ujawniać nowości dopiero na początku sezonów – ma to zapewnić grze świeżość i element zaskoczenia.

GramTV przedstawia:

Jednym z najczęściej wymienianych przez społeczność kandydatów jest Deadpool. Guangguang nie potwierdził jednak, czy Wade Wilson zadebiutuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. „Zostańcie z nami” – powiedział jedynie, sugerując, że studio uważnie śledzi opinie graczy i bierze je pod uwagę przy planowaniu zawartości. Najnowszym bohaterem w grze jest Blade, który zadebiutował niedawno i zdaniem twórców spotkał się z ciepłym przyjęciem. Marvel Rivals jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.