Marvel Rivals z rocznym planem wydawniczym – twórcy szykują nowych bohaterów na cały rok

Mikołaj Berlik
2025/08/09 15:00
Deadpool w planach? Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale deweloperzy szykują kolejne niespodzianki.

Twórcy Marvel Rivals pracują już nad bohaterami, którzy zadebiutują dopiero za rok. Jak ujawniono w rozmowie z Insider Gaming, studio NetEase przygotowało pełen roczny harmonogram premier nowych postaci i rozpoczęło prace nad kolejnymi dodatkami.

Marvel Rivals

Marvel Rivals – roczny cykl produkcji nowych bohaterów

Guangguang, dyrektor Marvel Rivals, w wywiadzie udzielonym podczas finałów sezonu rozgrywek Ignite w Kantonie przyznał, że wdrożenie jednej postaci do gry zajmuje około 12 miesięcy. Proces obejmuje tworzenie mechanik, projektów graficznych, modeli, animacji oraz nagrań głosowych. Dlatego deweloperzy muszą planować z dużym wyprzedzeniem – obecnie opracowują bohaterów, którzy trafią do gry dopiero w drugiej połowie 2026 roku.

Obecna strategia zakłada dodawanie nowego bohatera co pół sezonu. Choć inne gry przedstawiają roczne mapy drogowe, NetEase preferuje ujawniać nowości dopiero na początku sezonów – ma to zapewnić grze świeżość i element zaskoczenia.

Jednym z najczęściej wymienianych przez społeczność kandydatów jest Deadpool. Guangguang nie potwierdził jednak, czy Wade Wilson zadebiutuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. „Zostańcie z nami” – powiedział jedynie, sugerując, że studio uważnie śledzi opinie graczy i bierze je pod uwagę przy planowaniu zawartości.

Najnowszym bohaterem w grze jest Blade, który zadebiutował niedawno i zdaniem twórców spotkał się z ciepłym przyjęciem.

Marvel Rivals jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/exclusive-marvel-rivals-devs-have-a-years-worth-of-characters-planned/

News
PC
multiplayer
Marvel
wywiad
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Marvel Rivals
