Marvel Rivals nie dostanie PvE. Twórcy nie planują obecnie dodania trybu

Wu wspomniał, że zespół eksperymentuje z różnymi trybami rozgrywki, ale tryb PvE nie jest priorytetem. Podkreślił, że ewentualnie tryb ten musiałby być zupełnie odmienny od regularnej rozgrywki w Marvel Rivals. Dodał, że studio rozważa różne podejścia, być może lżejszą wersję PvE, aby sprawdzić, co najlepiej pasowałoby do gry.

Na razie nie mamy żadnego planu dotyczącego trybu PvE, ale nasz zespół deweloperski ciągle eksperymentuje z nowymi trybami rozgrywki. Jeśli odkryjemy, że nowy, specyficzny tryb gry będzie wystarczająco wciągający i zabawny, oczywiście wprowadzimy go dla naszej publiczności.

Tak, wierzymy, że część naszej publiczności chciałaby trybu PvE. Ale widać też, że jeśli stworzymy hardcore'owe doświadczenie PvE, będzie to zupełnie inne, wyróżniające się doświadczenie w porównaniu do tego, co mamy teraz. Nasz zespół deweloperski nieustannie eksperymentuje z różnymi podejściami, aby osiągnąć ten cel, może w lżejszym trybie, w bardziej lekkim sensie, i zobaczyć, co najlepiej sprawdzi się w naszej grze. – przekazał deweloper.